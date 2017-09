21/09/2017 - 20:53 | Política / Sergio Massa: “Vamos al debate en cualquier circunstancia, nosotros no le tenemos miedo” Herramientas: Compartir: Lo sostuvo el candidato a senador de la fuerza 1País en declaraciones radiales a una radio marplatense, al tiempo que destacó su deseo de llevar a cabo el debate porque “los vecinos de la provincia de Buenos Aires tienen derecho a saber de qué manera vamos a generar más puestos de trabajo y mejorarles la seguridad”. En el marco de su visita a la ciudad de Mar del Plata, ocasión en la que celebró el Día del Jubilado con más de 300 adultos mayores, Sergio Massa reafirmó su compromiso de participar de un debate junto a los otros candidatos subrayando que “no debatimos personas, sino ideas”.



"Vamos al debate en cualquier circunstancia. Nosotros a diferencia de Cristina y Bullrich, no le tenemos miedo. Queremos debatir porque los vecinos de la provincia de Buenos Aires tienen derecho a saber de qué manera vamos a generar más puestos de trabajo y mejorarles la seguridad. Por eso queremos debatir donde sea”, remarcó el líder de 1País.



“Queremos que las tarifas no puedan subir más que los salarios, queremos una ley que transforme los planes sociales en trabajo, queremos debatir el Impuesto a las Ganancias, queremos que los que paguen sean las mineras, los casinos, los bancos internacionales y no los trabajadores, los jubilados o los pequeños y medianos empresarios”, afirmó Massa.



Por otro lado, se refirió a la realidad económica que atraviesa el país: "El gobierno de Macri es un gobierno que valora a las grandes empresas y no a las Pyme ni a los comercios. Si la reforma fuera una buena noticia para la gente la hubieran presentado. La clase media tiene que volver a estar en el centro. Necesitamos que la clase media trabajadora consuma. El motor está funcionando sólo para un lado de la sociedad, necesitamos que se mueva para todos".



Sobre la supuesta llegada de inversiones, el líder de 1País explicó: "El señor que tiene que convencer al mundo de traer la plata a la Argentina, tiene su plata afuera. Es como que me invites a comer a tu casa y todas las noches vayas a comer afuera".



Para finalizar, Massa se refirió a la necesidad de que Mar del Plata vuelva a ser “una ciudad que brilla los 365 días del año. Mar del Plata necesita un intendente que quiera ponerla en la vidriera nacional”.



La agenda de Sergio Massa continúa por General Alvarado, donde compartirá un encuentro con militantes, recorrerá el centro y mantendrá encuentros con la prensa local.