Andreotti inauguró las nuevas aulas de la Escuela N° 2

El Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, dio apertura a las 5 aulas totalmente refaccionadas, con nuevo mobiliario, calefactores, ventiladores, vidrios y trabajos de pintura integral. Fue una obra realizada a través del Programa Municipal “Ayuda a Escuelas Provinciales”.



El Programa ‘Ayuda a Escuelas Provinciales' fue lanzado por el Municipio de San Fernando en el año 2012, con el objetivo de realizar una fuerte inversión en asistencia a establecimientos educativos que no encuentran respuesta del gobierno bonaerense, responsable del mantenimiento del sistema educativo. La gestión otorga equipamiento y mobiliario, y lleva adelante trabajos de puesta en valor de la infraestructura edilicia, pintura integral y construcción de aulas.



Luis Andreotti, Intendente de San Fernando, inauguró las cinco nuevas aulas de la Escuela N° 2 (Av. Libertador 263), que fueron totalmente refaccionadas en el marco del Programa Municipal ‘Ayuda a Escuelas Provinciales'. “El Municipio siempre está presente con la escuela pública, que pertenece a la Provincia pero aun así invertimos mucho; cuando hay una necesidad, tratamos de estar ya que acá vienen nuestros hijos, y creo que es fundamental para la integración la inclusión y la igualdad de oportunidades”, manifestó.



Participaron autoridades del Departamento Ejecutivo del Municipio, como el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social; y concejales. También estuvo presente la Inspectora de Educación Primaria de la Provincia, Sandra Papa; autoridades escolares, padres, alumnos y docentes de la Escuela N° 2.



“Esta es realmente una linda escuela –agregó Andreotti-, y un gran equipo de trabajo, entre los docentes y padres que ayudan mucho. Vinimos a hacer lo que hay que hacer, que es darles un lugar digno para que vuelvan a tener la jornada completa de 8 horas. Y saben que vamos a estar cada vez que podamos, dando una mano”.



Por otro lado, destacó: “En educación invertimos mucho, con una gran parte destinada a lo que es la educación no formal, con UDIs, CEIMs, la Escuela de Oficios; los ‘Sumate' y el Centro Universitario, realmente hacemos mucho gracias al aporte del vecino”. Y además nos escupamos de las escuela pública, que pertenece a la Provincia y que no hace lo que tiene que hacer”.



Mónica Paloma, Directora de la EPB N° 2, sostuvo que “todo fue relativamente rápido, y estamos muy felices como le manifesté al Intendente; es un día soñado, nuestra querida institución vuelve a retomar su jornada de 8 horas”.



Tenemos puramente agradecimientos –expresó-. Mobiliario nuevo, pizarrones, calefactores, ventiladores, vidrios, pintura y una remodelación total de las aulas, que han quedado como nuevas”.