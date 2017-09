21/09/2017 - 19:52 | Economia / Una familia necesitó en agosto ingresos por 15.244,92 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza Herramientas: Compartir: Una familia tipo -compuesta por dos adultos y dos niños de entre 6 y 8 años- necesito en agosto percibir ingresos por 15.244,92 pesos para poder adquirir la cantidad de bienes y servicios que componen la Canasta Básica Total (CBT) y no caer por debajo de la linea de la pobreza, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El organismo precisó que ese mismo núcleo familiar requirió de 6.247,92 pesos para poder acceder a los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria (CBA), asegurarse la subsistencia y no caer por debajo de la línea de Indigencia.



De esta forma, el costo de la CBA registró en agosto un aumento de 1,8% en relación a julio, y de 20,7% en comparación a igual mes del año pasado, mientras que la CBT se incremento 1,4% y 22% respectivamente.



El Indec tiene previsto informar el jueves los niveles de indigencia y pobreza al primer semestre de 2017. La medición anterior, del segundo semestre del año pasado, arrojó que en situación de pobreza se encuentra en 30,3% de la población.



Durante la jornada de hoy, la oficina de Estadística porteña también informó la evolución de los costos de ambas canastas durante agosto dentro del distrito.



La Canasta Básica Total -para una familia tipo similar a la medición del Indec- ascendió en agosto a 15.728,31 pesos, con un incremento de 1,7% respecto a julio y de 22,1% en los doce últimos meses.



Respecto a la medición del Indec, la canasta básica total porteña resultó 483 pesos más cara.



En tanto, la Canasta Básica Alimentaria en la Capital Federal ascendió a 7.708,14 pesos, lo que representó un alza del 2,3% en relación a julio y 18% en comparación a igual mes del año pasado.



En este último caso, el cotejo con la medición del Indec reflejó que la canasta porteña fue 1.460 pesos más cara.