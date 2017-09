21/09/2017 - 18:39 | Política / Montenegro: “El cambio en la Argentina es para siempre” Herramientas: Compartir: El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos Guillermo Montenegro afirmó hoy que en la campaña con vistas a los comicios del 22 de octubre “se está pensando de verdad y no diciendo cosas para que tengan un efecto electoral”, tras mostrar su convicción de que “el cambio en la Argentina es para siempre”. “Estamos convencidos de que el cambio es para siempre, es el camino correcto que la Argentina y la provincia de Buenos Aires decidió al elegir a María Eugenia Vidal”, auguró el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires..



Montenegro se mostró confiado en un resultado electoral favorable al evaluar que Argentina “está creciendo, la inflación bajando, la obra pública, la privada y el campo se reactivan” y subrayar que el crecimiento vino para quedarse con nosotros”.



“Se está pensando de verdad y no diciendo cosas para que tengan un efecto electoral” aclaró el candidato que ocupa el tercer lugar en la lista de Cambiemos tras destacar que el equipo que acompaña a la gobernadora bonaerense “hace cosas que no se animaron a hacer (otros gobiernos) como la lucha contra el narcotráfico, las mafias, las drogas, la corrupción que atravesó toda la provincia y gran parte de la Argentina”.



Al ser consultado por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, Montenegro respondió que “todos queremos tener una respuesta de qué es lo que ocurrió y encontrarlo lo antes posible para dar absoluta tranquilidad a su familia y a los argentinos”.

