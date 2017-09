21/09/2017 - 18:24 | Economia / La industria maderera busca reducir costos en hasta U$S 1.600 millones anuales con el uso de la hidrovía Herramientas: Compartir: Empresarios de la industria forestal y maderera se pronunciaron por el aprovechamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay para reducir los costos logísticos de la actividad en hasta 1.600 millones de dólares anuales, lo que permitirá avanzar hacia el objetivo trazado esta semana con el gobierno de aumentar la competitividad del sector, que produce 20 millones de metros cúbicos de madera, de los cuales la mitad no se utiliza. Los menores costos por la utilización del transporte fluvial fueron estimados por empresarios de la industria a razón de una reducción de entre 70 y 80 dólares por metro cúbico de madera frente al transporte terrestre por camiones, lo que puede derivar en un ahorro de hasta 1.600 millones de dólares, al ser la producción anual sel sector de 20 millones de metros cúbicos.



El presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), Pedro Reyna, explicó a Télam que "hay no menos de 45 por ciento de diferencia de costo entre transportar carga por la hidrovía que hacerlo por camión, e incluso, esa diferencia puede ser superior".



En tanto, Guillermo Misiano, presidente del Grupo PTP, un holding de capitales nacionales que opera terminales portuarias en la hidrovía, indicó a Télam que transportar la producción de madera por transporte fluvial "baja el costo entre 70 a 80 por metro cúbico".



Esta semana, representantes del sector se reunieron con el presidente Mauricio Macri, quien lanzó la Mesa Forestal para mejorar la competitividad de la actividad maderera, en un encuentro que reunió a todos los eslabones de esta cadena de valor productiva, y que volverá a reunirse en los próximos dos meses.



La iniciativa del gobierno incluye inversiones en infraestructura y la logística y cambios a nivel legislativo para fomentar la producción forestal y la instalación de plantas de celulosa y papel, así como la promoción de la construcción de viviendas en madera y la generación de energía térmica y eléctrica en biomasa.



La producción forestal cuenta en la actualidad con 1,3 millón de hectáreas cultivadas, que producen 20 millones de metros cúbicos de madera, de las cuales solo la mitad se industrializa por falta de demanda.



"La decisión del Gobierno tiene como primer objetivo la industrialización de esos 10 millones de metros cúbicos de madera que hoy no se procesan, y en segunda instancia ampliar el potencial de producción a 3 millones de hectáreas", subrayó Reyna.



El titular de Faima precisó que "la logística es el factor fundamental para darle competitividad al sector", y que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, "puso énfasis especial en desarrollar la hidrovía", durante la reunión de la Mesa Forestal.



Al respecto, Misiano sostuvo que "la hidrovía es la solución logística más eficiente" y aseguró que "el fluvial es el transporte más económico y con menor impacto ambiental".



Sin embargo, el directivo precisó que "transportar una tonelada por barcaza a través de la hidrovía cuesta 60 dólares, más del doble de lo que cobra una embarcación paraguaya o boliviana, que está en 27 dólares".



Reyna indicó que "en la reunión con Macri y Dietrich, se planteó la necesidad de adecuar la legislación para que se pueda contratar una barcaza de Bolivia o Paraguay".



Otra posibilidad, indicó Misiano, es "darle un tratamiento impositivo diferenciado a la actividad, que es en definitiva lo que separa una tarifa de la otra".



La ley que regula el transporte fluvial argentino prohíbe la utilización de embarcaciones de otros países para carga interna.



"La dificultad de la hidrovía es la disponibilidad de barcazas, ya que en la época de la soja se quedan sin lugar para otros productos. Por eso es preciso permitir la utilización de barcazas de otros países. Y por que además los de bandera argentina tienen un sobre costo, por motivos impositivos", indicó Reyna. Volver