El Ministro de Salud bonaerense dice que la prioridad del Gobierno es fortalecer el SAME y las guardias en hospitales

El ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, expresó hoy que la gobernadora María Eugenia Vidal le encomendó "garantizar la accesibilidad al sistema", y por eso es prioritario "seguir fortaleciendo el SAME para la atención de las emergencias en la vía pública y las guardias, que son las dos instancias clave de ingreso a los hospitales".

Scarsi recordó que el gobierno provincial invirtió 1.000 millones de pesos en la puesta en marcha del SAME Provincia, un sistema de atención de emergencias en la vía pública que, a fin de año, estará funcionando en más de 40 municipios bonaerenses.



"Si las ambulancia del SAME llegan a tiempo pero las guardias no están en condiciones, el acceso a la salud queda a mitad de camino. Por eso, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para poner en valor las guardias", precisó Scarsi.



El titular de la cartera sanitaria hizo estas declaraciones durante una reunión de trabajo en la Sala de Situación del ministerio a su cargo, a la que fueron convocados los directores de los 20 hospitales provinciales de la Región Sanitaria XI, con cabecera en La Plata.



Recordó que, en mayo de este año, la Gobernadora puso en marcha un "Plan Integral de Guardias", que demanda una inversión de 1.100 millones de pesos y prevé obras que ya están en marcha, además de un sistema de triage eficiente (clasificación de los pacientes según la urgencia) para reducir los tiempos de espera de los pacientes y la conflictividad.



De ese modo, señaló, se podrá "garantizar la atención sanitaria de los bonaerenses que necesitan del hospital público".



Durante el encuentro, el ministro estuvo acompañado por su jefe de Gabinete, Ignacio Grosso; el subsecretario de Atención de la Salud, Leonardo Busso; el subsecretario de Coordinación de Políticas Sanitarias, Mario Russo; el subsecretario de Contralor del Conocimiento, Rafael Ventafridda; el director provincial de Integración de Redes y Regiones Sanitarias, Sergio Terlizzi; la directora provincial de Hospitales, Karina Fiquepron y el jefe de asesores, Juan Pablo Grabowski, entre otros.



En diálogo con los directores hospitalarios de la región capital, Scarsi aseveró que, actualmente, "el sistema de salud está enfermo, de modo que hoy la prioridad es curarlo para luego planificar los grandes cambios".



En esa línea, instó a los directores a "aportar su granito de arena para dejar algo que mejore a sus hospitales y capacitar a los más jóvenes para gestionarlos", porque actualmente advirtió, "el 50 por ciento de la gente que trabaja en el sistema de salud de la Provincia tiene más de 50 años".