Horóscopo correspondiente al jueves 21 de septiembre de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- La jornada le disparará posibilidades varias en el plano laboral. Entrevistas, reuniones o posibles firmas importantes podrían concretarse. Hay una demostración de cariño que lo sorprenderá. Tener en cuenta: no quedarse.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Deseará no concurrir a un encuentro en donde estaría presente alguien que tiene que ver con su pasado afectivo. La responsabilidad de una palabra que dio lo preocupará. Tener en cuenta: saber que a veces no podemos cumplir.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Todo se soluciona en el plano de las relaciones laborales, se liman asperezas y se recupera la confianza en alguien. Su capacidad creativa estará especialmente inspirada. Tener en cuenta: alivianar tensiones.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- No sienta que actúa falsamente al tratar de encarar una relación familiar con mayor liviandad. A veces debemos ceder para tratar de lograr la armonía. Corazonada acertada en su lugar de trabajo. Tener en cuenta: no dificultar las cosas.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Su relación afectiva podría estabilizarse si logra vencer la barrera de su enojo. No actúe desde la venganza ni desde la desconfianza. Su actividad laboral estará bastante movida. Tener en cuenta: permitirle al otro ser quien es.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Un comienzo interesante en el plano afectivo. Las cosas en este día apuntan hacia lo positivo. No desmerezca su actividad, valore lo que hace y siéntase contento con sus logros. Tener en cuenta: saber que la sobre exigencia es un arma de doble filo.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Trate de mantener la calma y no perder su tiempo, hay cosas que no puede postergar hacer. Los llamados importantes y la insistencia serán la clave del día para ver algún progreso en sus preocupaciones. Tener en cuenta: sentirse seguro de lograr lo que se quiere.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)- Se incorpora en usted la idea de realizar un viaje. Este será un objetivo válido que compartirá con su pareja o amigo. La sombra de un sentimiento hacia alguien que no está puede reaparecer. Recuerde que es la sombra y no la persona. Tener en cuenta: asumir el final de las cosas.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Su día transcurrirá entre reuniones laborales y llamados importantes que recibe o usted mismo realiza. Comienzo de una etapa de recuperación emocional. La claridad en los sentimientos. Tener en cuenta: cuidarnos.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- La respuesta que no llega en el plano laboral. Hay ciertas cuestiones que no tienen que ver específicamente con usted sino con circunstancias ajenas que atrasan las cosas. Tener en cuenta: sentirnos seguros de nosotros mismos.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Si tuviera en este día reuniones o entrevistas de trabajo debería cambiar su humor y predisponerse brillantemente. Hay cosas que sin decirse se manifiestan y el otro las capta. Tener en cuenta: saber que somos energía.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Sentirá la tranquilidad económica gracias a cierta disciplina que decidió mantener. Los asuntos del corazón estarían mejor si se relajara y permitiera que lo que siente salga a luz sin miedo. Tener en cuenta: el amor es parte de la libertad. Amar es vivir. Volver