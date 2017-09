20/09/2017 - 16:13 | Espectáculos / Foo Fighters y Queens of the Stone Age tocarán juntos el 7 de marzo en Vélez Herramientas: Compartir: ver más imágenes Las bandas rockeras estadounidenses Foo Fighters y Queens of the Stone Age tocarán juntos el 7 de marzo en el Estadio de Vélez Sarsfield, en el marco de una gira que incluye varias fechas en Brasil. Mientras que la banda liderada por Dave Grohl aprovechará para presentar su noveno disco, “Concrete and Gold”, lanzado el 15 de septiembre, el combo encabezado por Josh Homme hará lo propio con “Villains”, su exitoso último registro que vio la luz en agosto pasado.



La gira por Brasil de ambas bandas prevé conciertos para el 25 de febrero en el Maracaná, en Río de Janeiro; el 27 en el Parque Allianza, en San Pablo; el 2 de marzo en Curitiba; y el 4 de marzo en Porto Alegre.



Las entradas para el show en Argentina se pondrán en venta el próximo lunes 25.



OLa gira conjunta parte de la gran amistad que une a Grohl y a Homme, ya que el ex Nirvana toco la bateria en el disco “Songs For The Deaf” de QOTSA en el 2002, además de tocar con ellos en varios shows en vivo por ese tiempo.



En el 2008 Homme y Grohl sumarían a John Paul Jones, bajista y leyenda de Led Zeppelin, para formar el proyecto Them Crooked Vultures, junto a Alain Johannes, con el que grabaron un notable disco de hard rock y salieron de gira por Europa y estados Unidos.