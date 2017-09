Stolbizer dijo que “no es razonable” que haya un escenario de tanta polarización en elecciones legislativas

La candidata a senadora de 1País por la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer, sostuvo que “no es razonable tanta confrontación”, en referencia a la creciente polarización “que ha tomado el clima electoral” de las próximas elecciones.



La actual diputada nacional (GEN) criticó al gobierno actual, al señalar que “tienen demasiados conflictos de intereses”, y también a la ex mandataria y candidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner, a quien calificó como “la responsable de toda la degradación que vive la Argentina”.



En declaraciones a Radio Zónica, Stolbizer dijo que en las elecciones presidenciales 2015 “la campaña no era tan distinta a lo que estamos teniendo ahora” y agregó que tenía expectativa de que “no termináramos en un escenario de tanta polarización” porque “en una elección legislativa donde todas las fuerzas políticas llegan al congreso con sus representantes no es razonable que exista tanta confrontación”.



La legisladora críticó fuertemente al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por su declaración a la prensa, en la que afirma que “un funcionario tiene todo el derecho del mundo a tener su dinero en el exterior”.



“Es un disparate”, dijo y agregó: “Creo que ningún funcionario debe tener la plata afuera, menos el ministro que es el encargado de convencer a los inversores que vengan a poner su plata en la Argentina”.



Stolbizer apuntó al gobierno anterior por los hechos de corrupción y “por los 12 millones de pobres que dejó”.



Sobre la gestión actual, si bien rescata que el presidente Mauricio Macri, de quien dijo que “ha construido un fuerza política moderna y democrática como es el PRO”, señaló que no coincide “con la visión conservadora y su teoría de que los más pobres esperen el derrame de los más ricos, su política beneficia a los más poderosos”, enfatizó.



A la hora de definir el espacio 1País que encabeza Sergio Massa como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, dijo que apuntan a construir “una fuerza política alternativa que exprese a los sectores más populares que represente a los trabajadores, jubilados y a los jóvenes”.



En ese sentido recordó una de las propuestas principales y más difundidas por 1País tiene que ver con “la quita del IVA a la leche” y a otros productos de la canasta básica de alimentos”.



Stolbizer dijo que si bien cree que “fue un éxito el blanqueo de 90.000 millones de pesos” traídos del exterior -como medida del gobierno actual- opinó que “es inmoral que el trabajador que necesita comprar un litro de leche le tenga que pagar impuestos al Estado



y esos 90.000 que tenían la plata afuera no pagaron impuestos”.