Califican de “alarmante” el consumo de alcohol entre los adolescentes bonaerenses

El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, calificó hoy de “alarmante” al informe de ese organismo que detectó que casi el 70 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 17 años encuestados en La Plata consume alcohol.



“Esta problemática es un fenómeno mundial, pero las cifras locales son altamente alarmantes. Desde este relevamiento detectamos que más del 70 por ciento de los jóvenes admite consumir alcohol en niveles problemáticos y el inicio de la edad de consumo es de 12 años”, graficó.



Lorenzino, quien presentó el informe en una jornada en la Cámara de Diputados provincial, agregó que “la sumatoria de la ingesta de alcohol varía y las motivaciones están centradas en la diversión, la evasión y en la pertenencia”.



“Los datos que exhibimos en esta presentación son un relevamiento que realizamos desde el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, los cuales son necesarios después de muchos años de no tener información en la temática”, sostuvo.



El informe, al que tuvo acceso Télam, reveló que el 69 % de los adolescentes de entre 12 y 17 años encuestados en la ciudad de La Plata consume alcohol.



El estudio, realizado en base a una muestra de 500 menores de, solicitó información acerca de la denominada "previa" que realizan los jóvenes antes de salir a fiestas o boliches y dio cuenta de que el 70% de los adolescentes consumió alcohol en el último mes, mientras que el 30% restante no lo hizo.



Del total de adolescentes que ingirieron alcohol, el 40% lo hizo durante los fines de semana y 4 de cada 10 “mezclaron” diferentes bebidas.



El Defensor del Pueblo Adjunto a cargo del Observatorio, Walter Martello, dijo a Télam que “tenemos una situación preocupante que es el hecho de que la ingesta previa a las salidas nocturnas se realizaba en los propios hogares o en hogares de amigos, y esto debe de maximizar nuestro rol de padres e involucrarnos" y detalló que "el 70% hace la previa en las casas propias y un 13% en las de amigos".



“Cuando asumimos teníamos el desafío y la necesidad de generar datos concretos que no existían en la provincia de Buenos Aires, e involucrarnos en esto que muchas veces se minimiza con la excusa que se requiere un gran cambio cultural, presentando a la problemática como inabarcable, ambiciosa y que no se puede llevar a cabo”, graficó.