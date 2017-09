Se reavivan incendios forestales en Córdoba por la rotación del viento

Los incendios que esta madrugada habían sido controlados en Cosquín se reavivaron debido al viento que rotó al sur "con ráfagas de 60 kilómetros por hora y complicó la situación", dijo el secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de la provincia de Córdoba, Claudio Vignetta.



El funcionario informó que debido al viento "los aviones hidrantes que estaban trabajando en la zona han tenido que aterrizar y no van a poder reanudar su tarea hasta que las condiciones climáticas se estabilicen".



Vignetta precisó que por ese motivo sólo "estamos trabajando con 170 bomberos de infantes, pertenecientes a 23 cuarteles del Valle de Punilla".



El funcionario indicó que las llamas "se están desplazando por los cerros hacia la zona de Casa Grande y La Falda, por lo que estamos cuidando que no baje y ver cuándo lo podemos atacar para poderlo controlar", y agregó que de la misma forma se está trabajando "del otro lado del foco, en la zona de Río Ceballos".



Vignetta se lamentó que anoche "lo teníamos controlado, pero por el viento que es muy intenso y la temperatura, es muy difícil enfriarlo totalmente, y ahora con la falta de apoyo aéreo es más complicado todavía".



Finalmente señaló que no se realizaron nuevas evacuaciones y que las personas que preventivamente se autoevacuaron por el humo ya retornaron a sus hogares, en tanto se esperan datos del relevamiento satelital de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) para establecer la cantidad de hectáreas afectadas por el fuego.