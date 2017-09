La ministra Bullrich y Jorge Macri inauguraron un nuevo destacamento policial en Vicente López

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, junto a las presencias de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, inauguró el décimo destacamento policial en el municipio, ubicado en la intersección de las calles Paraná y Blas Parera (Colectora de la Autopista Panamericana), en el marco del plan integral de descentralización de la seguridad local.



El jefe comunal remarcó la importancia de los destacamentos, en el afán de acercar cada vez más las fuerzas de seguridad al vecino, y explicó que estará “las 24 horas en funcionamiento, por lo que el vecino que quiere acercar su preocupación acá va a ser siempre recibido. Como todos nuestros destacamentos, tiene monitoreo de cámaras. Desde este destacamento se miran más de 60 cámaras específicas del barrio, con lo cual uno puede organizar operativos específicos”.



Por su parte, la ministra Bullrich señaló que “poner un destacamento acá muestra una gran visión de lo nuevo que viene en seguridad; hoy tendemos a tener lugares más chicos, pero más eficientes y con más efectivos en la calle para la prevención. Es muy importante la cantidad de cámaras que hay acá, ya que se va a poder coordinar con todas las fuerzas que se mueven en el distrito junto con las fuerzas federales que están sobre las autopistas”.



Además, destacó: “Hoy, nosotros hemos hecho del equipo una forma de gestión, y creo que eso da resultado, porque cada vez que sucede algo en algún lugar, estamos todos cerca buscando soluciones, y previniendo, que es lo más importante en la seguridad”.



“Es un trabajo en equipo –expresó Cristian Ritondo– en el que se comparte la misma información. Nosotros planteamos que era imposible pensar en la seguridad de la ciudad y del conurbano sin pensar en políticas conjuntas; hoy se están dando, se pueden ver, y todos los días se va avanzando un poco”. Respecto a la particular política de instalar destacamentos policiales, añadió que “fue una idea que, apenas asumí, la vi en Vicente López con Jorge, y la llevamos a toda la provincia; la gobernadora sabía de qué se trataba, da buenos resultados, y el estar cerca siempre es bueno”.



Entre los presentes, también estaban Darío Oroquieta, subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial de la Nación; Carolina Podlesker, jefa de Gabinete de la Secretaría de Seguridad de la Nación, y Guillermo Montenegro, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, quien sostuvo “que este destacamento, que se inaugura con una planificación integral en materia de seguridad, es clave para que los vecinos vivan mejor; la sensación de libertad que te genera estar protegido en un lugar tan estratégico como esta esquina me parece fundamental”.



Acompañado, también, por la diputada nacional Soledad Martínez y el secretario de Seguridad de Vicente López, Santiago Espeleta, el intendente Macri señaló, además, en referencia a la provincia de Buenos Aires, “que el desafío acá es no cesar y darle a la decisión política de la gobernadora Vidal y el ministro Ritondo todas las herramientas como municipio para que ellos puedan seguir sosteniendo este éxito de lucha contra las mafias”.