Las mascotas de Tigre ya tienen un quirófano móvil que duplicará el servicio de atención

La nueva unidad está equipada para poder atender de una forma especializada y realizar castraciones, vacunaciones y desparasitaciones. El intendente Julio Zamora, acompañó a los vecinos en el operativo junto a Malena Galmarini, secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano y Gisela Zamora, directora del IMASN.





Con el objetivo de seguir acercando el municipio y sus servicios a los barrios, Tigre incorporó un quirófano móvil de Zoonosis que realizará operativos en cada localidad del distrito. El intendente Julio Zamora recorrió en esta oportunidad la Unión de Gestión Descentralizada (UGD) que se realizó en Don Torcuato Este junto a la directora del IMASN, Gisela Zamora y la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini.



Al respecto, el jefe comunal afirmó: "Este móvil va a permitir incrementar el operativo de castraciones, que impulsamos desde el 2008 y ha llegado a 80.000 operaciones en todo el partido. En el año se hacen aproximadamente 10.000 y con la nueva unidad esa cifra va a duplicarse. Se estima que hay 180.000 mascotas en Tigre y el objetivo es llegar a todos. Eso habla de una política constante de control de la población animal. Además, también se vacuna, se desparasita y el horario de servicio se extenderá hasta las 17 hs". Y agregó: "Estamos haciendo además capacitaciones en RCP para los vecinos del barrio y dando información sobre alimentación saludable y otras áreas del municipio".



Por su parte, la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini, expresó: "Con el nuevo móvil para mascotas duplicaremos no solo la cantidad de castraciones, sino también la cantidad de barrios a los que iremos. Es importante cuidar a las mascotas que elijamos, ser responsables de su tenencia y para nosotros su salud es fundamental. Firmamos además un convenio con un veterinaria que va a tener guardia las 24 hs para tener donde llevarlos y no esperar la guardia pasiva".



La nueva unidad se usará en recorridas a lo largo del distrito para vacunar y desparasitar mascotas en forma masiva y sobre todo facilitar el desarrollo de las castraciones. Además, se hará foco en la concientización sobre tenencia responsable de perros y gatos. Para acceder a las esterilizaciones, éstos deberán ser cachorros mayores de 6 meses y se darán 35 turnos por orden de llegada. El operativo, que anteriormente prestaba servicio de 9 a 13 hs, se extenderá hasta las 17.



"Con este servicio vamos a poder controlar mejor a nuestras mascotas, hacerles los controles correspondiente y evitar que se enfermen. Queremos cuidarlos a todos, por eso este nuevo quirófano móvil se va a encargar de llegar a todos para que estén saludables y en buenas condiciones", destacó la directora del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición, Gisela Zamora.



Cabe destacar que el operativo se enmarca dentro del Programa "Cerca Tuyo" que impulsa el municipio, con Unidades de Gestiones Descentralizadas (UGD) que recorren cada barrio del distrito para que los vecinos no tengan que trasladarse a las distintas dependencias.



De esa manera, la comunidad puede además: conversar con concejales y delegados; conocer las actividades que se dictan en los polideportivos y los distintos programas preventivos de salud; solicitar el botón antipánico domiciliario; descargar la aplicación "Alerta Tigre" en el celular; conocer las actividades culturales del distrito; realizar consultas en el área de discapacidad; asesorarse sobre reclamos a empresas con defensa del consumidor; conocer los programas de prevención de riesgos de Defensa Civil; informarse sobre funciones y administración de entidades intermedias; consultar sobre mediación para conflictos vecinales; asesorarse en microemprendimientos e inscribirse en cursos de capacitación laboral; consultar deudas municipales y acceder a planes de regularización y tramitar escrituras.





Estuvieron también presentes en el operativo: el concejal Federico Pérez Gaviola; el subsecretario de Salud, Juan Manuel Carballido; le delegada de Don Torcuato Este, Mercedes García; la directora de Medicina Preventiva, María José Viani; la directora general de Responsabilidad Social Empresaria, Mayra Mariani; vecinos; entre otros.



El cronograma continuará en septiembre de la siguiente manera:



UGD ALTE. BROWN

Lugar: Calles Hernán Cortés e/ Pacheco y Laprida

Fecha: miércoles 20



UGD LA PALOMA

Lugar: Calles Antares y French

Fecha: jueves 21



UGD RICARDO ROJAS

Lugar: Calles Uriburu e/ Sgto. Cabral y F. Alcorta.

Fecha: martes 26



UGD TORCUATO OESTE

Lugar: Colón y Calderón de La Barca. El Sapito.

Fecha: miércoles 27



UGD NUEVO DELTA

Lugar: Calles No me olvides y Los Lirios. El Lucero.

Fecha: jueves 28