20/09/2017 - 8:37 | Zonales / San Isidro Autoclásica 2017: uno de los mejores eventos del mundo de autos clásicos vuelve a San Isidro Herramientas: Compartir: ver más imágenes Este año se celebrarán los aniversarios de grandes marcas como Ferrari, Volvo y Lancia. Además, el legendario Lotus Seven, los 80 años del Turismo Carretera, Clásicos Argentinos y ejemplares únicos del mundo deportivo estarán entre algunas de las distintas exhibiciones especiales. Ya se puede adquirir las entradas, promos 2x1 a través de MercadoLibre. En la sede del Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina (C.A.C.), ubicado en el casco antiguo de San Isidro, se realizó la presentación oficial de la 17º edición de Autoclásica, el más prestigioso festival de automóviles y motos clásicos de Sudamérica, que se llevará a cabo entre el viernes 13 y el lunes 16 de octubre, de 10 a 18.30 hs., en el boulevard del Hipódromo de San Isidro.



En un evento encabezado por el presidente del Club de Automóviles Clásicos, Ing. Guillermo Viacava, se anunció para este año una cuidadosa selección de 900 vehículos clásicos e históricos de categoría internacional -todos de más de 30 años de antigüedad, en estado original y perfecto funcionamiento. A modo de adelanto, en el garaje del club anfitrión se expusieron diferentes vehículos representando algunas de las celebraciones que ocurrirán en esta edición de Autoclásica: una Ferrari 166/195 Inter de 1952 y una Ferrari Dino 246 GT de 1971, por el 70° Aniversario de Ferrari; un Volvo 122/S de 1962 por los 90 años de la marca sueca; un vehículo denominado “Veteranos” de más de 100 años de antigüedad: un Renault AK 90 de 1907; una coupecita Chevrolet de 1938, exponente del 80° aniversario del Turismo Carretera; y el Anasagasti 1912, uno de los dos ejemplares que existen del primer automóvil argentino, propiedad del CAC.



“Autoclásica constituye una oportunidad inigualable para revivir la historia de la industria automotriz y celebrar la preservación de su patrimonio. Este año sobresaldrán los festejos del 70° aniversario de Ferrari, el 90° aniversario de Volvo, los 110 años de la marca Lancia, los 80 años de la categoría Turismo Carretera y un rincón especial para los argentinos con los vehículos clásicos que marcaron la historia nacional”, detalló Viacava. “Además, este año se presentará un nuevo espacio educativo con charlas gratuitas dictadas por especialistas y dirigidas a todos los visitantes sobre vehículos y temáticas determinadas, buscando fomentar la tradición de conservación y restauración de vehículos”, concluyó el presidente del club organizador de Autoclásica 2017.



En 2017 y por primera vez en su historia, Autoclásica ha sido declarada de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la resolución RESOL-2017-1021-APN-MC, debido al incentivo del rescate de vehículos clásicos e históricos, el tamaño de la muestra y su contribución al Hospital Materno Infantil de San Isidro “Dr. Carlos Arturo Gianantonio”.



Este año, FIVA (Federación Internacional de Vehículos Ancianos) -la organización más importante del mundo que congrega a diferentes clubes de todo el mundo- designó nuevamente a Autoclásica como uno de los 10 eventos más destacados e importantes del mundo sobre autos clásicos. Autoclásica será el único evento en Sudamérica en que FIVA entregará su tradicional distinción al vehículo original en mejor estado de conservación.



Esta verdadera fiesta para toda la familia –en la que los menores de 12 años entran gratis acompañados por un adulto, el viernes se podrá aprovechar la promoción de 2x1 en entradas- propone un recorrido que evoca el paso del tiempo a través de los vehículos -autos, motos, embarcaciones, utilitarios, maquinaria agrícola, vehículos militares- que protagonizaron nuestra historia.



En un año en que se festejan importantes aniversarios, Autoclásica presenta exhibiciones destacadas que renuevan la propuesta y permiten conocer en profundidad temáticas especiales. Entre los 600 automóviles se podrán apreciar en profundidad la historia de las diferentes marcas emblemáticas. En esta edición de Autoclásica resalta la celebración de los 70 años de Ferrari. Para esta ocasión, y de la mano de Pirelli y SKF, se podrá ver un despliegue de las principales Ferrari presentes en Argentina, que reconstruirán la historia de la marca del “caballino rampante”. Entre ellas, Argentina contará con la presencia estelar de la F2004 con la que el múltiple campeón de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher, obtuvo su último título mundial y el 1° puesto en los Grandes Premios de Australia, Malasia, Bahrain, Imola y España.



Con la presencia oficial de Volvo Argentina, se celebrarán los 90 años de Volvo, la marca sueca líder indiscutida en seguridad en innovaciones que marcaron un antes y un después en la industria automotriz. También se homenajeará a la marca italiana que estuvo siempre a la vanguardia de la técnica automotriz y con destacados logros en lo deportivo, Lancia. En su 110° aniversario, se pondrán ver ejemplares únicos caracterizados por su diseño, confort e innovaciones en la suspensión.



Por su parte, Mercedes Benz y Porsche estarán presentando sus mejores clásicos y las últimas novedades de las marcas para sus fanáticos. Por su parte, el Ministerio de Turismo de la Nación presentará la mítica “Ruta 40”, la tradicional carretera argentina que va de la Quiaca a Ushuaia y todos los años es recorrida por cientos de fanáticos de autos y motocicletas. Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, todas las provincias atravesadas por esta ruta nacional, tendrán su espacio característico en esta edición de Autoclásica.



Para el automovilismo deportivo, la 17ª edición de Autoclásica será especial. Por un lado, el Banco de la Provincia de Buenos Aires presentará la Carpa de Competición, en donde más de 20 vehículos de diferentes categorías nacionales e internacionales, algunos restaurados y otros conservados en forma originales, representarán la historia del automovilismo de competición. Además, con el auspicio de Chevron Lubricantes, se festejarán los 80 años de la categoría más antigua del mundo: el Turismo Carretera. Autos originales que corrieron en diferentes épocas representarán toda la pasión de la categoría más popular de la Argentina. Estarán expuestos vehículos que utilizaron Juan Manuel Fangio, los hermanos Emiliozzi y Juan Manuel bourdeu, entre otros- pertenecientes a la colección del Museo Fangio.



Como desde hace ya unos años, la industria nacional tendrá un lugar especial en la rotonda de acceso a Autoclásica 2017. Allí estarán todos los Clásicos Nacionales que marcaron la historia de las familias argentinas. Ford Falcon, Chevrolet 400 y Chevy, Chrysler Valiant, Pick ups F-100, Torino y Gordini son solo algunos de los vehículos nacionales que darán la bienvenida a los visitantes en el festival de vehículos clásicos más importante de Sudamérica.



Por primera vez en Autoclásica, el Lotus Seven tendrá su espacio para festejar los 60 años de la creación de uno de los vehículos deportivos más destacados dentro del mundo automotriz. Se caracterizó por ser un auto de calle muy liviano que se podía destinar para la competición. De 1970 y hasta 1975 se produjeron 51 Lotus Seven originales en Argentina gracias a que Lotus Argentina S.A. obtuvo la licencia de la casa matriz. Estos fueron los únicos Lotus Seven considerados originales aunque hayan sido construidos fuera de Inglaterra.



Sobre el boulevard, los chicos tendrán su lugar para demostrar sus destrezas al volante. Este año se realizará nuevamente el “Grand Prix Junior”, presentado por Cambre. Esta propuesta consiste en una serie de divertidas carreras a bordo de pequeños autitos clásicos a pedal que disputarán niños de entre 4 y 6 años.



Una de las novedades de Autoclásica para este año es el nuevo espacio con charlas gratuitas dictadas por referentes especialistas en autos, motos, marcas en particular, técnica e innovaciones de la época, restauración y conservación. En un espacio con gradas especialmente diseñado, los visitantes podrán acercarse a escuchar e interactuar con los especialistas, en un marco inigualable como el del boulevard del Hipódromo de San Isidro.







Como siempre, los “Americanos” estarán presentes con sus clásicos Chevrolet Camaro y Ford Mustang. Menos veloces, pero tan esplendorosos como los demás, habrá una selección de increíbles automóviles veteranos (de más de 100 años) que hace pocos días recorrieron las avenidas de Buenos Aires y municipios de zona norte en el tradicional Paseo “Recoleta-Tigre”, también organizado anualmente por el Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina. Una decena de marcas, desplegarán en Autoclásica su elegancia y su prestancia para mostrar el ADN de la industria automotriz.







Para los fanáticos de las dos ruedas, el “Barrio de las Motos” será la zona exclusiva donde habrá más de 300 increíbles ejemplares de calle y de competición. Entre los ejemplares más destacados estarán la Kawasaki KR350 de 1979, con la que el piloto sudafricano Hugh Neville “Kork” Ballington obtuvo el campeonato mundial en 1979 y la Honda NSR 500 con la que el australiano Wayne Gardner obtuvo el campeonato de Moto GP en 1987. Además contará con un espacio de exhibición, stands de clubs y plaza gastronómica para vivir la cultura de las dos ruedas. Este sector tendrá la presencia estelar de Harley-Davidson, la emblemática marca americana que posee gran cantidad de adeptos en nuestro país y presentará nuevos modelos.



Un riguroso jurado evaluará a los automóviles y motos exhibidos para premiar al mejor de cada una de las categorías de FIVA y consagrar finalmente al esperado “Best of Show 2017”. A su vez, se otorgará el premio especial “Germán Sopeña” al mejor auto deportivo contemporáneo elegido por los periodistas acreditados que hayan visitado la muestra. Además, y como todos los años, se entregará el premio “Gustavo Fosco al diseño”, el cual será elegido por un grupo de prestigiosos diseñadores.



Como todos los años, el “Autojumble” y “Motojumble” estarán para que los entusiastas puedan adquirir las piezas deseadas para concretar sus restauraciones; los clubs de marcas de todo el país y del exterior; y una excelente propuesta gastronómica para disfrutar del paseo en familia.



Las entradas ya pueden adquirirse en forma anticipada, hasta el 30 de septiembre, a un valor de $215 a través de http://tienda.mercadolibre.com.ar/autoclasica. Este año también los fanáticos pueden aprovechar la promoción para el “Viernes de Expertos”, adquiriendo 2 entradas por $260, únicamente a través de Mercado Libre y utilizables sólo para el primer día de la muestra. Luego de una pequeña transacción online a través de las diferentes opciones de pago, el usuario recibirá en su email personal una entrada virtual que contiene un código QR. Con tan sólo scanear ese código en los accesos a Autoclásica desde el teléfono celular –sin necesidad de llevarlo impreso-, se podrá ingresar a través de los molinetes ubicados tanto en el acceso peatonal, como también a través del sector de estacionamiento. Durante los 4 días de la muestra, el valor de la entrada en boleterías será de $260. Menores de 12 años ingresan gratis acompañados de un mayor.



Organizada por el Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina, Autoclásica es única en Sudamérica por la cantidad, calidad, variedad singularidad y estado de presentación de los vehículos expuestos, cuidadosamente convocados y seleccionados para representar los mejores exponentes de cada época histórica. Autoclásica estará emplazada sobre un predio arbolado de 9 hectáreas ubicado en el Boulevard de los Jardines del Hipódromo de San Isidro, con acceso peatonal por la esquina de Av. Santa Fe y Av. Márquez; y con acceso al estacionamiento por la Av. Santa Fe y Av. De la Unidad Nacional. Abrirá sus puertas el 13, 14, 15 y 16 de octubre, fin de semana largo, entre las 10 y las 18.30 horas.



Como todos los años, desde 2004, Autoclásica destinará la recaudación del estacionamiento –que tendrá un valor de $160- a la adquisición de equipos de alta complejidad para el Hospital de Materno Infantil de San Isidro “Dr. Carlos Arturo Gianantonio”.



Con el auspicio de Banco Provincia, Fond de Cave, Mercedes Benz, Porsche, Volvo Cars, Harley Davidson, Piaggio Vespa, Triumph, Pur Sang, Chevron, Motul, La Fraternité, Pirelli, Warstainer, Terma, SKF, Diario La Nación, Mimo & Co., Boston Seguros, Lumilagro, el Ministerio de Turismo de la Nación y la Municipalidad de San Isidro, la consigna de esta verdadera fiesta es celebrar la preservación y restauración de los vehículos más sublimes de todos los tiempos y del patrimonio histórico de la República Argentina.

Volver