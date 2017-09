Andreotti inauguró un nuevo espacio deportivo

Con un alegre y colorido evento con vecinos de todas las edades realizado en el Polideportivo N° 6, el Intendente Luis Andreotti, junto a funcionarios municipales y concejales, inauguró el nuevo y amplio Salón de Usos Múltiples (SUM) del primer piso del “Poli”.



.En un paso más de respaldo a la política deportiva impulsada desde el inicio de la gestión por el Municipio de San Fernando, el Intendente Luis Andreotti, junto a la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Social y Política Ambiental del Municipio y candidata a concejal por 1País, Alicia Andreotti, y al Diputado Provincial Juan Andreotti, inauguró un flamante Salón de Usos Múltiples (SUM), en la planta alta del Polideportivo N° 6 “San Cayetano”.



Luego del corte de cinta, que realizó acompañado de niños que concurren al ‘Poli', Andreotti expresó: “Feliz siempre por hacer estas inauguraciones, porque el pueblo de San Fernando es muy solidario, pese a que hace seis años que el país no crece y el Municipio no recibe aportes ni del Tesoro nacional ni provincial; podemos seguir haciendo obras gracias al esfuerzo de los vecinos. Es una satisfacción fomentar el deporte, que es fundamental para la recreación y la calidad de vida: hoy tener chicos, adultos y abuelos practicando deportes es muy importante”.



Y agregó: “Por los Polideportivos de San Fernando pasan más de 40.000 personas, y seguimos invirtiendo en más polideportivos como el N° 9 del barrio Presidente Perón, y el N° 10 en la Costanera que disfrutaremos dentro de poco. Agradezco al pueblo de San Fernando, porque así tendremos una ciudad con gente más feliz y mejor calidad de vida, conviviendo en paz”.



En tanto, el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, agregó: “Otro logro más de la gestión del Intendente Luis Andreotti, inaugurando los salones de usos múltiples para que podamos desarrollar más actividades. Cuando asumimos, esto era un baldío y el Intendente inició el Poli 6 acá, en el predio; la verdad que colmó y superó las expectativas y nos quedó chico”.



“La decisión del Intendente Andreotti es seguir apostando al deporte apuntando a la inclusión e igualdad mediante actividades culturales y educativas, hoy con esta posibilidad para desarrollar las actividades planificadas. Así que chicos desde 4 años hasta adultos mayores van a poder sumar más actividades en el SUM; todo lo que se hacía abajo, se hará acá arriba. O sea, que cada vez más vecinos tienen la posibilidad de utilizar los Polideportivos. Esta política deportiva llegará a más de 70.000 vecinos de San Fernando, que es importantísimo que estén aquí y no en la calle”, concluyó Traverso.



“Trabajamos para la inclusión e integración de la sociedad sanfernandina a través de la educación, la cultura, el deporte y la salud, e invertimos para lograrlo. Y el Hospital de al lado será la frutilla del postre de todas las obras que hicimos en San Fernando”, finalizó diciendo el Jefe Comunal.