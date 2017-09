19/09/2017 - 17:46 | Política / San Isidro Galmarini: “El Gobierno no encuentra soluciones y continúa profundizando la pobreza Herramientas: Compartir: ver más imágenes Durante la apertura del merendero “El Rinconcito de los Chicos” del Bajo Boulogne, el senador Sebastián Galmarini se refirió a la difícil realidad que viven miles de familias por la situación económica del país. “Desde el Estado no ven lo que está pasando ahí abajo, en los lugares más vulnerables”, indicó. Presente en la inauguración del merendero “El Rinconcito de los Chicos” en el Bajo Boulogne de San Isidro, el senador de 1País, Sebastián Galmarini expresó: “Hoy tenemos una doble sensación, por un lado, la satisfacción de ver como la comunidad se organiza para cuidar a los chicos, y por el otro lado la tristeza de ver como siguen creciendo este tipo de organizaciones que están cubriendo el espacio vacío de un Gobierno que no encuentra soluciones y continúa profundizando la pobreza”.



Y agregó: “Esta situación marca, el grado de insensibilidad de un Estado que no ve lo que está pasando ahí abajo, en los barrios en los lugares más vulnerables de nuestro país y nuestra provincia”.



El merendero del Bajo Boulogne, ayudará a más de 35 chicos y chicas del barrio, ofreciendo una copa de leche además de alimentos para complementar su dieta diaria. Al respecto Galmarini manifestó: “Además de asistencia en alimentación básica y en el cuidado de los chicos, vamos a aportarles toda la ayuda jurídica y contable para llevar adelante la institución”.



Por su parte Lorena, responsable de “El Rinconcito de los Chicos” dijo: “Mi sueño era tener un merendero para todos los chicos del barrio y gracias a Sebastián este es un sueño cumplido. Tengo solo palabras de agradecimiento, porque he luchado tanto para que alguien me escuche y apenas me contacté con él se puso a disposición para ayudar en lo que necesitábamos”.



En el mismo sentido Alicia López, del “Rinconcito Solidario”, señaló: “Queremos que además del merendero, haya un roperito solidario y más adelante apoyo escolar. Sabemos que con la ayuda de Sebastián vamos a lograr que se encaminen las cosas que no hacen desde el Estado”.



Acompañaron a Sebastián Galmarini en la apertura del merendero, los concejales de 1País San Isidro Marcela Durrieu y Gonzalo Beccar Varela, junto con los candidatos Soledad “Pupi” Durand, Diego Montivero y Nancy Orellana.

