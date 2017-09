19/09/2017 - 18:28 | Política / Adelantan el debate de candidatos a senadores por la Provincia, pero Cristina Kirchner sigue en duda Herramientas: Compartir: Los representantes de los cinco candidatos a senadores en la provincia de Buenos Aires se reunieron esta tarde y acordaron adelantar la fecha del debate, a realizarse en la señal TN, para el 4 de octubre, mientras que desde Unidad Ciudadana anunciaron que aún no está decidida la participación de Cristina Kirchner. Según anticiparon a Télam fuentes que participaron del encuentro, y por pedido de los emisarios de Cambiemos, la posible concreción del debate pasó del tercer miércoles de octubre al primero, para el cual ya firmaron los representantes de Esteban Bullrich (Cambiemos), Florencio Randazzo (PJ), Sergio Massa (1País) y Néstor Pitrola (FIT).



Además, se acordaron los siguientes potenciales ejes temáticos: justicia, seguridad y derechos humanos; modelo de país y relación con el mundo; y economía y desarrollo social.



Otro elemento pactado es el formato: será el modelo conocido como "brasileño" (por ser usado para los debates presidenciales del vecino país), con preguntas libres que podrán formularse los candidatos entre sí, sin preanunciar a quién; en el modelo de Argentina Debate de 2015 se sorteaba qué postulante preguntaba a cuál.



A diferencia de la reunión pasada -que también tuvo lugar en la sede de Artear, en el barrio de Constitución-, el enviado de Unidad Ciudadana no fue el periodista y consultor "Cacho" Antognoni, sino otra persona que se presentó como "veedor" y que no participó de las negociaciones, tras limitarse a aclarar que "aún no podía informar de la decisión" sobre la participación o no de Cristina.



La semana pasada Antognoni había dicho algo similar y aclaró que la semana próxima intentaría confirmar la participación o no de la ex presidenta en el debate, aunque había advertido que tampoco tenía la seguridad de contar con ese aval para esta semana.



El enigma sobre la concreción o no del debate queda planteado, ya que desde el equipo de Bullrich dejaron en claro la semana pasada que su participación estaba asegurada sólo si también debatían "todos los demás candidatos".