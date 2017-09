Posse: “en octubre la gente va a elegir si mira hacia adelante o si vuelve al pasado”

El intendente de San Isidro se refirió a las elecciones generales, y también hizo hincapié en los pedidos que realizó la gobernadora María Eugenia Vidal en el reciente Foro de Intendentes.

En relación al encuentro de intendentes que se llevó a cabo el viernes pasado en San Isidro, el intendente Gustavo Posse sostuvo: “Fue muy importante porque se abordaron temas de organización para el Gran Buenos Aires, y los ministros Hernán Lacunza y Leonardo Sarquis plantearon cómo abastecer a los distritos afectados por las inundaciones”.



Sobre los pedidos que realizó la gobernadora María Eugenia Vidal de cara a las elecciones generales del 22 de octubre, el jefe comunal resaltó: “Transmitió que los cambios no los hacen los gobiernos, sino la gente, y que estamos 20 mil votos abajo. Por eso, nos pidió redoblar el esfuerzo y transmitir nuestro mensaje en los lugares donde somos gobierno, pero también en aquellas zonas donde no gobernamos”.



“La verdadera encuesta electoral fueron las PASO, y en la Zona Norte en general es donde tenemos sacar la mayor ventaja posible para compensar aquellas zonas que aún son adversas”, señaló Posse.



Acerca de las próximas elecciones, afirmó: “En octubre la gente va a elegir si mira hacia adelante con Cambiemos o si vuelve al pasado con la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner”.



Para finalizar, valoró los resultados que obtuvieron los intendentes Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Nicolás Ducoté (Pilar) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero).