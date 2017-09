Jorge Macri y Soledad Martínez presentaron la nueva cancha auxiliar del Club Atlético Colegiales

Frente a decenas de vecinos, simpatizantes y jugadores de las divisiones inferiores, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y la diputada nacional Soledad Martínez, encabezaron la presentación de la cancha auxiliar del Club Atlético Colegiales, ubicada dentro del retén U23 en el barrio de Munro, lo que permitirá la fusión hidráulica del retén con el uso deportivo del campo de juego.

“Éste es nuestro tercer retén, que permite que el barrio no se inunde, pero además lo hemos transformado en un campo deportivo dedicado especialmente a Colegiales, para que el club vuelva a Munro. Es muy lindo que tengan un lugar donde proyectarse, para que los chicos jueguen un mejor fútbol, y puedan educar y formar a más chicos. La verdad es que es muy bueno ver cómo el trabajo en conjunto de una institución como la de Colegiales y el municipio rinde frutos”, explicó el intendente Macri.



A su vez, en el predio se construyeron los vestuarios en un nuevo edificio, aledaño a la cancha, de dos plantas, que incluye vestuarios para el equipo local, el equipo visitante y para los árbitros, un baño para personas con movilidad reducida, un depósito para la utilería, una sala de máquinas y una oficina administrativa. El edificio se conecta con la cancha a través de un rampa de acceso.



Dante Majori, presidente de la Comisión de Fútbol Juvenil-Infantil de la Asociación del Fútbol Argentino, también estuvo presente, y celebró el hecho de que “se ha trabajado en conjunto desde la AFA con la Secretaría de Deportes y la intendencia de Vicente López. Venir y verlo realizado es una alegría muy grande. A esto añadió que “estas obras no sólo son para la comunidad de Vicente López o el Club Atlético Colegiales, sino que jerarquizan todo el fútbol argentino. Cada cancha que se abre es un espacio más para que nuestros chicos practiquen deporte, para que con la excusa del fútbol encuentren un espacio de contención”.



El anfitrión Rodrigo González, presidente del Club Atlético Colegiales, señaló que el problema histórico de Colegiales siempre fue la falta de espacio, “así que el hecho de poder inaugurar esta nueva cancha dentro del barrio es muy importante, y estoy convencido de que va a hacer un puntapié más para que el club pueda seguir creciendo”.



Además, González subrayó el trabajo mancomunado entre la institución y las autoridades del municipio: “Hubo muchas reuniones y un crecimiento permanente desde los dos lados, para aportar siempre soluciones y avanzar. Creo que eso es lo más valioso, porque hoy, cuatro años después, estamos celebrando una realidad que permitirá que más chicos puedan desarrollarse en el deporte, que es lo mejor que le puede pasar a la juventud”.



“Es una de esas obras –finalizó el jefe comunal– que me dan alegría por donde la mire, desde lo hídráulico, el cuidado del barrio, traer una institución histórica de vuelta al barrio y los pibes jugando”.