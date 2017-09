19/09/2017 - 11:10 | Zonales / San Fernando San Fernando implementó un nuevo generador eléctrico en el Hospital de Islas ‘Dr. Oscar do Porto’ Herramientas: Compartir: ver más imágenes Con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico durante las 24 horas, el Municipio trasladó por vía fluvial un importante grupo electrógeno adquirido con fondos propios, que será destinado para el establecimiento sanitario ubicado en el arroyo Boca Carabelas, en el delta sanfernandino. Desde el comienzo de su gestión, el Intendente Luis Andreotti trabaja intensamente en mejorar de la calidad de vida de los vecinos del Delta sanfernandino, en todos sus aspectos. Entre ellos, la atención de la salud y la atención primaria. En este caso, la Comuna adquirió un nuevo grupo electrógeno para asegurar el suministro de electricidad al Hospital Dr. Oscar do Porto.



Al respecto, la Directora de Salud en Islas, Claudia Regenjo, expresó: “El Intendente Andreotti y toda su gestión realmente ponen todo su esfuerzo y trabajo para que esto cada día esté mejor. Hace 6 años que se viene trabajando continuamente para mejorar las condiciones y poder prever situaciones típicas de la zona como los cortes de luz y así poder mejorar nuestra calidad de trabajo”.



“Estamos realizando el traslado de un nuevo grupo electrógeno para el Hospital do Porto, de Boca Carabelas. Es el segundo que el Municipio compra para los hospitales de islas, sino dependemos muchísimo de los cortes de luz ya que hay muchos problemas de electricidad”, señaló Regenjo.



Asimismo, la funcionaria a cargo de la Salud en territorio insular, explicó que este equipo fue adquirido íntegramente con fondos municipales y que es un grupo electrógeno que cambia la calidad de trabajo en los hospitales. "Esta compra nos asegura que el hospital tenga autonomía y pueda trabajar en cualquier situación de emergencia sin tener que depender de grupos electrógenos más obsoletos o antiguos como los que tenían antes", concluyó.