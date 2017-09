Ahora los personajes de las series infantiles de Netflix le cantan el “feliz cumpleaños” a los niños

Netflix incorporó hoy 15 videos diferentes en los que los personajes de las series infantiles más populares de la plataforma le cantan el “feliz cumpleaños” a los niños, se informó hoy.



A partir de una encuesta realizada este año a casi 15.000 entrevistados adultos con un hijo de 8 años o menor y con acceso a internet en buena parte de los países del mundo a los que llega la plataforma de streaming, Netflix detectó que un porcentaje muy alto (44%) sienten una gran presión social para organizar fiestas espectaculares a sus hijos, pero la mayoría (el 69%) no quiere que ello sea una gran complicación.



Con esa cuestión en mente, los directivos del líder mundial en contenido audiovisual por internet idearon una nueva función de la plataforma que consiste en 15 videos protagonizados por distintas figuras de entre las favoritas de los más chicos, según informaron en un comunicado.



Entonces, al escribir la palabra “cumpleaños” en el cuadro de búsqueda de Netflix se desplegarán videos de “feliz cumpleaños” cantados por distintos personajes cada uno con su impronta particular.



El rey Julien de “Madagascar”, por ejemplo, no puede con su genio y como se cree el centro del universo decide cantarle no sólo al chico del otro lado de la pantalla, sino también a sí mismo aunque no sea su cumpleaños.



La propuesta se completa con “Barbie”, “Mi Pequeño Poni", los personajes de “Pokémon”, “LEGO Ninjago”, “Luna Petunia”, “Beat Bugs” y “Trollhunters”, entre muchos otros.