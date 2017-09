Para el massista D´Onofrio, el oficialismo “está esperando octubre para usar la Legislatura de escribanía”

El presidente del bloque de senadores bonaerenses de 1 País, Jorge D'Onofrio, consideró hoy que el oficialismo aguarda las elecciones legislativas de octubre “para ver si puede usar la Legislatura de escribanía” y, en ese marco, advirtió sobre un supuesto “congelamiento” en el tratamiento de pliegos para la designación de jueces en la provincia de Buenos Aires.



“A Cambiemos le está gustando ser kirchnerista”, aseveró el legislador del massismo, quien consideró que el gobierno de María Eugenia Vidal no envía las propuestas para la designación de jueces y fiscales “a la espera de un escenario más favorable que le permita sortear con menos costos las negociaciones con la oposición”.



En ese contexto, analizó que “el oficialismo está esperando a después de octubre para ver si puede usar a la Legislatura de escribanía” y entendió que, “claramente, el cuello de botella” en la designación de magistrados “se encuentra en el Poder Ejecutivo”.



Así lo expresó en un comunicado de prensa, en el que afirmó que aún no se sabe “cuál es el rumbo de este gobierno en materia de Justicia” e insistió con que “el gobierno de Vidal no envía los pliegos y la Justicia continúa esperando su destino”.

“Hablan de revolución de alegría y cambio pero la justicia sigue igual que durante el kirchnerismo”, enfatizó D'Onofrio en relación a Cambiemos.



Como ejemplo de esa situación, señaló que “la Policía Judicial ya fue aprobada en la Legislatura pero no se pone en funcionamiento, lo cual sería una herramienta fundamental para las investigaciones criminales”.