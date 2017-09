Esteban Bullrich dijo que seguirá trabajando en la “construcción de confianza” de cada bonaerense

El primer candidato a senador nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, afirmó hoy que, en la campaña con vistas a las elecciones legislativas del 22 de octubre, continuará poniendo el acento en la “construcción de confianza” de cada uno de los bonaerenses y se expresó a favor de “mirar para adelante y trabajar por la verdad”.

“Tenemos que seguir en la construcción de confianza con cada uno de los bonaerenses que son los protagonistas de esta transformación”, aseguró el ex ministro de Educación a radio La Red.



De cara a los comicios del 22 de octubre y, de acuerdo a lo que observa en sus recorridas de campaña por la provincia de Buenos Aires, Bullrich señaló que existe “una sociedad que dice basta” frente a otra que, representada en la candidata de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, “mira hacia atrás”, y remarcó que desde Cambiemos no se perderá “el tiempo en mirar a otros dirigentes”.



“Lo que haga Cristina Kirchner para su campaña es lo que hace ella. Nosotros tenemos que seguir construyendo la relación de confianza con los bonaerenses y no perder el tiempo en mirar a otros dirigentes”, respondió ante una consulta periodística.



Por otra parte, Bullrich aseguró que el trabajo que tiene Cambiemos por delante es “que cada vez más bonaerenses confíen en que el cambio es posible, con una política al servicio de los ciudadanos”.