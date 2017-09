Sergio Massa arrancó con una maratón en el conurbano y apelando al voto de la “clase media trabajadora”

El candidato a senador Sergio Massa (1País) relanzó su campaña para las elecciones del 22 de octubre con la mira puesta en un votante “de clase media trabajadora”, tal como insistió en los cinco distritos que visitó del conurbano bonaerense, en una jornada maratónica, en la cual buscó mostrar el posicionamiento del espacio que comparte con Margarita Stolbizer.

La campaña, que había arrancado informalmente semanas atrás con las visitas en paralelo de Massa y Stolbizer a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, se inició hoy con una recorrida en un centro de jubilados en San Martín y siguió en el centro Villa Bosch (Tres de Febrero), en donde se mostró la implementación del sistema “Alerta Buenos Aires”.



Allí se vivieron escenas con cierto complemento emotivo -algo en lo que se centrará Massa en su campaña, tal como se definió para la estrategia electoral-, como cuando el ex intendente de Tigre se encontró con su maestra de quinto grado en San Martín, o cuando se escuchó la historia de una joven que logró impedir que un hombre siga persiguiéndola, al alertar a sus vecinos a través de la app “Alerta Buenos Aires”.



Massa, luego de la recorrida que junto a Stolbizer hizo por una pyme textil en Morón, encabezó solo una visita por Ituzaingó. La aliada luego participó en una charla de mujeres en La Matanza, en donde la esperaban también la jefa de campaña de Massa, Graciela Camaño, y la diputada Mirta Tundis, entre otros.



Según explicaron desde 1País a Télam, buscarán mostrar que el líder del Frente Renovador le habla a “la clase media trabajadora”, luego del fallido intento de instalarse a través de propuestas electorales (de hecho, se escuchó decir que la necesidad de reducir costos a través de la propuesta económica “Bajemos los precios” logró ser instalada por Massa, pero capitalizada por la ex presidenta Cristina Kirchner).



El diputado debió salir a aclarar en reiteradas ocasiones que no dijo textualmente que estaría dispuesto a “volver al peronismo” -algo que se interpretó ayer tras sus declaraciones en un canal de noticias-, sino que habló de construir “el peronismo del siglo XXI”, que debería comenzar a formarse después del 23 de octubre.



Sin embargo, en su entorno sostuvieron que sí existe la chance de acoplarse en el armado peronista no kirchnerista (una intención de un sector del PJ que ya se maneja como un secreto a voces), incluso con Stolbizer adentro -quien ya dijo varias veces que mientras no haya kirchnerismo ni corrupción en ese espacio ella está dispuesta a hacerlo-, aunque son discusiones que se darán después del 22 de octubre.



“Vos peleás en función de lo que creés, no en función de lo que plantean otros”, se lo escucha decir a Massa, quien jura con insistencia que no le preocupa el resultado de la elección ya que su construcción política -que sigue pensando a largo plazo y junto a Stolbizer- no está hecha a partir de las “especulaciones” de otros espacios políticos ni “por un cargo”.

Promediando la tarde, en el Club Atlético Ituzaingó, Massa se paró con un micrófono -algo poco habitual en sus recorridas, pero en este caso lo hizo porque se estaba grabando un spot-, frente a un centenar de personas que lo aplaudieron cuando prometió que su espacio “no va a permitir ninguna reforma laboral ni ningún recorte de derechos a los trabajadores”.



El foco de la campaña estará puesto en los jubilados, en los empresarios de pymes y trabajadores afectados por la economía y la seguridad, y no tanto en las “propuestas y el equipo” de 1País; algo que, de todos modos, se jactan de ser el único espacio político que puede mostrarlo.



De ahora en más, Massa tendrá más recorridas maratónicas bonaerenses -se habla de Mar del Plata, Olavarría, y varios puntos más del interior del distrito gobernado por María Eugenia Vidal-, y en paralelo hará lo propio Stolbizer, para no perder los 15 puntos que obtuvieron en las PASO, y para tratar de capitalizar algo del voto en blanco y de las opciones que no lograron pasar las elecciones pasadas.