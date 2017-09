18/09/2017 - 18:15 | Política / Massa en San Martín: "No vamos a aflojar en defender a cada uno de nuestros jubilados" Herramientas: Compartir: ver más imágenes Así lo expresó el diputado nacional Sergio Massa durante su visita a un centro de jubilados del partido bonaerense de San Martín, en lo que fue la primera parada de un recorrido que marca el inicio de campaña y que continuará hoy en los municipios de Tres de Febrero, Morón e Ituzaingó.

Acompañado por su compañera de fórmula, Margarita Stolbizer, los candidatos a diputados Mirta Tundis y Daniel Arroyo, el referente del GEN Juan Carlos Juárez, y el candidato a concejal local Juan Eslaiman, Massa visitó hoy el Club Sport Cicles de Villa Lynch, partido de San Martín, donde funciona el centro de jubilados "Nuestros años felices". Allí, el líder de la fuerza política 1Pais sostuvo: "La Argentina necesita un sistema jubilatorio fuerte, y no vamos a permitir que el Gobierno lo cambie corriendo la edad de jubilarse".



"La Argentina necesita un sistema jubilatorio justo, en el cual la plata de los jubilados vaya a los jubilados y no se use en negocios de acciones. Eso nos permitiría que cada jubilado tenga un ingreso de entre 20 y 30 mil pesos más, porque esa plata está en el Anses, el problema es que se está usando para otra cosa".



En ese sentido, enfatizó: "No vamos a aflojar en defender la plata de las Anses para que sea de los jubilados, porque la plata es de ellos y no de las empresas. Y no vamos a aflojar en la lucha por la mínima del 82% móvil. Nosotros no vamos a aflojar en defender a cada uno de nuestros jubilados".



Durante el encuentro, Massa recibió con emoción el saludo y el abrazo de Nilde Ferreira, su maestra de matemáticas de quinto grado del Colegio Agustiniano, a quien presentó ante los presentes.



Nilde, lo recordó en su paso por la escuela primaria como un alumno "muy completo, encargado de la mapoteca, con gran capacidad para las matemáticas, pero lo más importante, muy buena persona que defiende a los jubilados. Conozco los valores que tiene y nunca los va a cambiar".



Tras esta primera parada, el recorrido de Massa y Stolbizer continuará junto a Felipe Solá, Diego Gorgal , Ramiro Gutiérrez y Marcelo Díaz en Tres de Febrero, donde lo esperarán los vecinos para conversar sobre seguridad y demostrar la implementación concreta de la herramienta de alarmas vecinales del proyecto denominado” Alerta Buenos Aires”.



Más tarde, en el partido de Morón, Massa visitará una PyMe en la que estará en contacto con trabajadores y propietarios, compartiendo el encuentro con Jose Ignacio De Mendiguren, Aldo Pignanelli y Marco Lavagna.



En tanto, en Ituzaingó, Massa se reunirá con trabajadores y posteriormente, hará lo propio en La Matanza en donde se planea su paso por una fábrica junto a Graciela Camaño, Blanca Acuña y Roberto Mionis.



Durante toda la recorrida, en las redes sociales se están compartiendo fotos y videos con el hashtag #UnidosCon Massa

