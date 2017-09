El “Live Fitness Festival” fue un éxito en San Fernando

Con miles de vecinos a lo largo del fin de semana se llevó adelante, en el Parque Náutico, el festival promueve el bienestar físico y emocional. Los visitantes participaron de clases de yoga, box training, functional training, crossfit y live dance, dirigido por Charly San Martín y Floppy Tesouro. ver video

El Municipio de San Fernando recibió al ‘Live Fitness Festival', evento deportivo y saludable promoviendo el bienestar físico y emocional a nivel personal, familiar y comunitario.



La propuesta se realizó sábado y domingo en las instalaciones del Parque Náutico de San Fernando, donde la gente se acercó a disfrutar de un día al aire libre y a practicar clases abiertas y talleres gratuitos de diferentes disciplinas como yoga, box training, functional training, crossfit y Live Dance dirigido por Charly San Martín y Floppy Tesouro. También asistieron renombrados deportistas.



El predio se dividió en zonas Fitness Shop; Salón Fitness; Zona de Bienestar; Área Gastronómica con varios food trucks; Zona Sin Estrés; y Zona Niños, en un entorno de belleza natural de río.



El Diputado Provincial Juan Andreotti visitó el Festival y expresó: “Disfrutando de un evento saludable de dos días, para que toda la familia venga a disfrutar nuestro Parque Náutico, un lugar hermoso donde se puede hacer un montón de actividades como yoga, gimnasia aeróbica, y muchas otras. También hay puestos de comidas saludables, así que todos los vecinos tienen la oportunidad de venir acá a disfrutar gratuitamente de un día al aire libre, lo que nos pone muy contentos y vamos a seguir organizándolo”.



“Por suerte, el día acompañó y hoy es un día soleado que invita a disfrutar del Fitness”, finalizó Juan Andreotti, quien estuvo acompañado de la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Andreotti; del Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso; y del Secretario de Modernización, Gonzalo Cornejo.



Por su parte, la reconocida Floppy Tesouro dijo: “Para nosotros es un placer estar palpitando nuestra primer clase de Live Dance en el ‘Live Fitness Festival', primero de Fitness en Argentina, que damos junto con Charly; vamos a bailar a full. El fin de semana pasado lo tuvimos que postergar por razones climáticas. La verdad que hicimos lo mejor que podíamos haber hecho, porque el clima nos acompaña sin ninguna duda, y muy contentos por eso. Gracias a la gente de San Fernando, y a todos por acompañarnos”.



En tanto, su colega Charly San Martín agregó: “Estamos esperando arrancar la clase en minutitos nada más, felices de estar en San Fernando, y gracias por la invitación. El clima es espectacular, y la vista al río es hermosa”.



Carolina, profe del Polideportivo N° 6, quien concurrió al festival con sus alumnas, dijo: “Vine a pasar el día acá porque me gusta la actividad física; ellas me dijeron de este evento, y me enganché. Está bueno que la gente conozca las distintas actividades que pueden hacer, para después poder engancharse en alguna de las que les haya gustado más”.



A su vez, Gladys, una de sus alumnas, agregó: “Esto es algo hermoso, muy lindo para todos aquellos que desean hacer actividad física, está buenísimo, Uno está orgulloso de San Fernando, de los avances que tuvo y de las ganas que tiene de participar de los eventos”.



Además, entre la variedad de comidas, bebidas y postres que el evento ofreció durante los dos días del fin de semana, sobresalió el de la Instagramer Belu Lucius, con su food truck de yogurt helado “Luciu's”. “Estamos re contentos porque es el primer festival de Fitness que venimos. Trajimos muchos sabores fitness y también con mucho chocolate. El clima ayudó y hay mucha gente que está acompañando el evento, está saliendo todo perfecto, hay bandas, nutricionistas, muchas clases. Está pensado para las familias, hay inflables para los chicos. Estoy muy agradecida que me hayan tenido en cuenta para estar acá”.



En tanto, la joven que hoy es furor en Instagram, con más de 1 millón de seguidores, que logró posicionarse en las redes, hizo referencia al Parque Náutico: “Conozco San Fernando porque jugué mucho tiempo al hockey pero nunca había venido al Parque Náutico y me encontré con algo que desconocía y tiene vista al río, un playón muy grande para las nenas puedan patinar, los nenes a jugar a la pelota y mucha gente que viene a disfrutar del aire libre y a tomar mate. La verdad lo desconocía y me llevé una muy buena impresión”.