17/09/2017 - 23:04 | Política / Cristina Kirchner relanzó su campaña con críticas al Gobierno y un fuerte apoyo a Taiana Con fuertes críticas al Gobierno y un apoyo explícito a su compañero de lista Jorge Taiana, la ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, relanzó hoy su campaña con miras a las legislativas del 22 de octubre pidiendo apoyo para "frenar el ajuste" y para convertir a su ex canciller en "el tercer senador nacional por la Provincia". La ex mandataria relanzó oficialmente la campaña rumbo a octubre en un predio municipal de Florencio Varela colmado por miles de militantes que contó apenas con un escenario ocupado por la propia Cristina, el resto de los candidatos y los intendentes de Unidad Ciudadana.



Desde el mediodía, distintas organizaciones kirchneristas arribaron al predio con banderas y se sentaron en el pasto frente al escenario en el que horas más tarde habló Cristina Kirchner. En los laterales del campo -un poco más grande que una cancha de fútbol profesional- se instalaron unas pequeñas tribunas tubulares que fueron ocupadas rápidamente por los militantes de varios municipios que se trasladaron en micros que fueron estacionados al costado de la avenida Calchaquí.



Recordando su última visita al distrito, Cristina habló de la Universidad Arturo Jauretche y del hospital construido en Florencio Varela, ejemplos que dieron pie a la ex presidenta para desplegar un discurso que hizo eje en temas como salud, educación, precarización laboral y ajuste.



"La gente saldó una discusión en las urnas" sostuvo al referirse al resultado de las PASO del 13 de agosto y, en ese marco destacó la necesidad de "construir lo que la sociedad está demandando, una oposición firme y concreta".



Además dijo que el gobierno del presidente Mauricio Macri, una vez superadas las elecciones del 22 de octubre, "viene por la precarización, que es algo más que malas condiciones de trabajo; es también un mal salario y el miedo a que te pueden sacar el trabajo y entonces aceptás cualquier condición que te pongan".



De su compañero de lista, Jorge Taiana, la ex presidenta recordó que "ya en su juventud lo llamaban el canciller", mote que según Cristina se ganó por ser "peronista dialoguista, que siempre está buscando conciliar" y llamó a "aprender de él".



Al mismo tiempo destacó "su participación en la vida pública, su compromiso y también su sufrimiento", señaló Cristina Kirchner intentando ceder un poco de su protagonismo al segundo de la lista.



Con esta jugada, la ex mandataria dejó entrever que la estrategia de campaña para esta etapa es correr el eje de la discusión para que las miradas no estén puestas sobre las cabezas de lista de los distintos espacios, sino sobre los segundos de Unidad Ciudadana y Cambiemos, que son quienes estarían disputando la posibilidad concreta de acceder a la tercera banca del senado nacional que está en juego por la Provincia.



En ese sentido, remarcó: "Taiana tiene que ser el tercer senador de la provincia de Buenos Aires porque va a ser el hombre que nunca va a levantar la mano, nunca va a votar en contra de los intereses populares y nacionales. Nunca va a aprobar una precarización laboral", agregó la candidata a senadora que da por descontado que Estaban Bullrich (Cambiemos) y ella serán los senadores electos el próximo 22 de octubre.



Durante su discurso de poco más de media hora, la ex mandataria también fustigó al Gobierno y disparó:



"Cuando ahora te miran el Facebook o el Twitter, me hacen acordar a cuando -durante la última dictadura militar- te miraban las agendas cuando te allanaban para ver a quien podían agarrar".



Y continuó: "Cada vez que se precariza la economía y el trabajo se comienzan a precarizar después las libertades y los derechos".



Ante la militancia, Cristina Kirchner concluyó: "Los convoco a trabajar por los sueños, las esperanza, las libertades, por la Patria. Por el pueblo y para el pueblo", remató.



Antes del discurso de Cristina, fue el turno del segundo candidato a senador nacional Jorge Taiana que sin dudarlo sus primeras palabras en el escenario fueron: "El 22 de octubre vamos a derrotar otra vez a Cambiemos más ampliamente porque el pueblo bonaerense irá a las urnas a decirle basta al Gobierno, basta de gobernar para los ricos y perjudicar a los trabajadores. Hay que frenar el ajuste", remató.



"No vamos a permitir que el Congreso nacional sea una cámara vacía de contenido y compromiso porque, como decía Néstor (Kirchner), no vamos a dejar nuestros convicciones en la puerta del Parlamento", señaló el ex canciller.



En un corto discurso con un tono moderado fiel a su estilo, Taiana, hijo del médico de Juan Domingo Perón, le envió un mensaje a los peronistas de la provincia de Buenos Aires para que apoyen a Unidad Ciudadana y advirtió que desde Cambiemos apuestan al 'divide y reinarás' dentro del PJ.



A diferencia de los actos durante la campaña de las primarias abiertas (Paso), los militantes no solo portaban banderas argentinas sino que reaparecieron las remeras y pancartas de cada organización política, y también de los sectores peronistas que responden a los intendentes del conurbano.



Sin olvidarse de las consignas tradicionales del kirchnerismo y la pregunta por la suerte del joven desaparecido Santiago Maldonado, el furor entre los militantes fue la remera con la leyenda "Puta, yegua y montonera", como recordó días atrás la propia Cristina Kirchner que la llamaban sus más enconados opositores.



El equipo de comunicación kirchnerista insistió desde la pantalla de led montada en el escenario con la utilización del hastag #AhoraUnidadCiudadana para tratar de aumentar el impacto mediático, teniendo en cuenta que el acto se realizó un domingo soleado y con la Superliga de fútbol en pleno desarrollo.



En la previa, actuaron varios grupos musicales e Ignacio Copani, quien cambió parte de una de sus conocidas canciones y se preguntó "cuando será que los mapuches echen a los milicos" de la TV, desatando el aplauso de los que rodeaban el escenario.