Jorge Macri: “Vidal nos pide que lleguemos a todos los bonearenses, redoblando el esfuerzo”

El Intendente de Vicente López, Jorge Macri, estuvo presente en el Foro de Intendentes de Cambiemos en San Isidro, encabezado por la Gobernadora María Eugenia Vidal.



La apertura estuvo a cargo de Gobernadora y presidente del Pro en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal “Todo lo que hicimos se puede hacer porque la gente votó en 2015 un cambio profundo. Y por eso el mundo le creyó a nuestro presidente y también a nosotros, y nos dio los fondos que nos permitió a cada uno de los intendentes poder hacer las obras de infraestructura de hacer que la provincia o el gobierno nacional las hiciera, o poder llevar adelante en mejores de seguridad con el fondo de seguridad, o poner de pie a los municipios que en muchos casos estaban quebrados y así los recibieron, y se pudo mejorar el equilibrio de las cuentas”,



“María Eugenia nos acompaña siempre en los foros, y a nosotros nos fortalece mucho tener el apoyo constante de ella. Nos pide seguir redoblando el esfuerzo de seguir trabajando para llegar a cada rincón de la provincia. Es muy lindo escucharla, y tenemos que hacerlo por la gente, por aquellos que sufren y que todavía no están confiados, pero además tenemos que hacerlo por ella.”, declaró Jorge Macri sobre la participación de la Gobernadora María Eugenia Vidal en el Foro de Cambiemos.



En este encuentro, donde participan jefes comunales que integran el foro de Intendentes de Cambiemos, se abordó el tema de la emergencia hídrica para abastecer a distritos bonaerenses a través de exposiciones brindadas por el ministro de economía, Hernán Lacunza, y el ministro de agroindustria, Leonardo Sarquis, y con la estrategia de campaña electoral disertaron el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvai, y el secretario de comunicación provincial, Federico Suarez.



Por otra parte, analizó la entrevista que concedió la Ex Presidenta y Candidata a Senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner “Me duele que siga negando la realidad”, y agregó “Siento que es una persona que niega la realidad, que confronta todo el tiempo, aunque intentaba desde el modo parecer más educada y que aceptaba la pregunta, la verdad que interrumpía al periodista, intentaba imponerse. En una entrevista no debería haber ganadores y perdedores, hay ideas, hay visiones y me duele que siga negando la realidad. Sería importante que alguien que tiene altas chances de estar en el Senado, por lo menos reconozca algún error, no hubo un sólo reconocimiento de un sólo error”.



El Foro de Intendentes de Cambiemos realiza reuniones periódicas en diferentes distritos y aborda temáticas de gestión, con el objetivo de seguir mejorando la vida de cada vecino.