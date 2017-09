Sergio Massa: “El voto útil en la Argentina es el voto en defensa de las jubilaciones, de las PyMEs y del empleo”

Así lo expresó el diputado nacional y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, durante su visita al partido bonaerense de San Nicolás. Allí, el líder de la fuerza política 1País manifestó: "Tenemos el desafío de invitar a todos los argentinos a que pensemos en función del futuro, a que aprovechemos esta elección para construir un Congreso que defienda y solucione los problemas que tenemos hoy”.



El diputado nacional y candidato a senador, Sergio Massa, se acercó hoy a San Nicolás para conversar con vecinos de la zona acerca de sus principales inquietudes y trasladarles las propuestas que tiene su espacio. Acompañado del diputado provincial Lisandro Bonelli y la candidata a primera concejal Florencia Vázquez, el líder de 1País se dirigió en primer lugar al Salón Comunitario del barrio Golf Club, donde aseguró: "Tenemos el desafío de invitar a todos los argentinos a que pensemos en función del futuro, a que aprovechemos esta elección para construir un Congreso que defienda y solucione los problemas que tenemos hoy. Desgraciadamente nos metieron en una pelea banal, sin sentido, que no nos lleva a ningún lado”.



Y añadió: "Creo que hoy tenemos la responsabilidad de mostrar que hay una alternativa. Frente a un Gobierno que todo el tiempo toma decisiones privilegiando a las grandes empresas y mirando de costado a la clase media y trabajadora, y frente a una parte de la oposición que está muy preocupada por resolver sus causas judiciales y poco ocupada en resolverle los problemas a la gente, nosotros tenemos la obligación de plantear la agenda del pueblo”.



Luego, Massa caminó por el centro de la ciudad y dialogó con comerciantes nicoleños, quienes le expresaron sus preocupaciones. Cerca del mediodía, el diputado nacional se acercó al ilustre Café de la Plaza para intercambiar unas palabras con los habitúe del local. En ese marco, señaló: “El voto útil en la Argentina es el voto en defensa de las jubilaciones, de las PyMEs, del empleo, en defensa de que la clase media y la clase trabajadora vuelvan a estar en el centro de la agenda”.



Tras ello, se dirigió al reconocido restaurante La Mira para mantener un encuentro con referentes del distrito y realizar una rueda de prensa con medios de la zona. En ese contexto, Massa hizo referencia al llamado de la expresidenta a unir las fuerzas de la oposición para enfrentar al Gobierno: “No van a contar conmigo cuando convocan a pelear contra alguien, a mí me tienen que convocar para defender: para defender a las PyME, a los comerciantes, a los jubilados, a los que producen todos los días en el campo y en la ciudad”.



Posteriormente, el líder de 1País visitó la planta de Metalúrgica Industrial, empresa de punta en la fabricación de generadores eólicos. Allí, en compañía de más de 150 trabajadores, Massa señaló: "Buena parte de la dirigencia argentina se disoció de la realidad de las personas de carne y hueso, y creo que uno de los problemas que tiene este Gobierno es que mira al país como un número y no en función de las historias personales: no podés tratar como un costo laboral al tipo que todos los días se rompe el alma para llevar el pan a la mesa”.