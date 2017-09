14/09/2017 - 20:47 | Política / Cristina Kichner: “Hay que frenar el ajuste y no discutir las internas del peronismo” Herramientas: Compartir: ver más imágenes La ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, consideró hoy que “primero hay que frenar el ajuste y no discutir las internas del peronismo”, frente a las elecciones generales de octubre y les envió un mensaje a los gobernadores justicialistas, al afirmar que no será “un obstáculo” para la unidad del Partido Justicialista (PJ) para los próximos comicios presidenciales de 2019.

Cristina Kirchner recordó que “no es la primera vez que no estoy dentro del peronismo, ya que en el 2005 fuimos con el Frente para la Victoria por fuera de la estructura del PJ, que estaba con la esposa de (Eduardo) Duhalde, Hilda 'Chiche' Duhalde”, durante una entrevista en vivo con el portal Infobae, que duró casi dos horas.



“Nos fuimos -del peronismo- porque considerábamos que -una interna- en este momento, donde a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, iban a distraernos del problema principal”, señaló en referencia a la decisión del kirchnerismo de irse del PJ y conformar el frente Unidad Ciudadana para evitar la interna con el ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.



La ex presidenta remarcó: “Esas discusiones entre el peronismo de derecha o de izquierda son aburridas y no le importa a la gente”, mientras que definió que su figura “no es un obstáculo para la unidad del peronismo” con miras a las elecciones presidenciales de 2019.



La ex mandataria y conductora del PJ durante los últimos ocho años insistió: “Hay que frenar el ajuste y no discutir las internas del peronismo, que me parece hasta frívola e inmensamente funcional al Gobierno”.



Apuntó contra el Poder Judicial

La ex presidenta y candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, aseguró hoy que es "un gran disparate" y "un atentado a la democracia" que sean considerados ella y sus funcionarios "una asociación ilícita" y, en este sentido, denunció "un manejo del Poder Judicial" para "invalidar un proceso político", y la existencia de una "Corte totalmente desprestigiada".



"Que un gobierno que ganó en el 2003, en el 2007 y en el 2011 por amplias mayorías sea considerado una asociación ilícita, revela que hay un manejo del Poder Judicial para poder invalidar un proceso político que se dio en el país. Es un atentado a la democracia, es un gran disparate", dijo la ex mandataria en una entrevista con Infobae, en la que comparó su situación con la de los ex presidentes de Brasil Dilma Roussef y Luiz Inácio Lula da Silva.



Cristina Kirchner dijo también que "el Poder Judicial está muy desprestigiado", negó que haya habido persecuciones durante su gobierno y afirmó que "hay un manejo descarado del Poder Judicial fundamentalmente para perseguir a quien habla".



Lamentó también que la ley que reformaba el Consejo de la Magistratura haya sido declarada inconstitucional y dijo que promovía que los consejeros "sean elegidos democráticamente", lo que, a su juicio, evitaba "el voto corporativo".



También lanzó que su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, "construyó una Corte que fue un ejemplo", y que esa Corte "ya no existe", al tiempo que afirmó que "está sospechado el rol de la Corte y su independencia", y que también está el máximo tribunal "desprestigiado".



Cristina Kirchner consideró que existe un "blindaje mediático" que beneficia al actual gobierno y negó que el programa "678", que emitía la TV Pública, también haya sido parte de un "blindaje" hacia su administración que concluyó en el 2015.

