Se detectan por día 400 autos con irregularidades en Buenos Aires a través de lectores de patente

Casi 400 alarmas por día de autos con pedido de secuestro o impedimento para transitar fueron emitidas durante agosto por los lectores de patente que funcionan en las entradas y salidas de la Capital Federal, en la autopista a La Plata y en la avenida General Paz, según informó hoy la Policía de la Ciudad.

El Anillo Digital de Seguridad, inaugurado en mayo de este año, es un sistema de control vehicular de última generación que se utiliza para identificar a los autos que atraviesan los principales accesos.



Durante agosto, unos 700.000 vehículos por día fueron detectados por los 291 lectores de patente, lo que dio como resultado que se emitieran casi 400 alarmas diarias de autos que eran buscados por la Policía o no podían circular.



Cuando los vehículos pasan por los pórticos instalados y se detecta un dominio irregular, inmediatamente se emite una alerta a los centros de monitoreo.



Luego, los operadores informan al Centro de Comando mientras observan al rodado a través de las cámaras de seguridad y la Policía de la Ciudad despliega las unidades para interceptarlo.



Un caso así ocurrió el 17 de agosto a las 14.15, cuando se irradió una alerta luego de que el puesto Albarellos del Anillo Digital detectó la patente de un taxi Chevrolet Corsa Classic que tenía pedido de secuestro por un robo del 26 de abril último.



Personal de la comisaria 39 que estaba por la zona visualizó el vehículo, que circulaba por la avenida Constituyentes y Congreso, en el barrio de Villa Urquiza.



Entonces, comenzó una persecución que terminó en Constituyentes al 4600, donde se detuvo por encubrimiento al conductor, un hombre de 53 años que no tenía forma de acreditar la propiedad del vehículo.



El Anillo Digital de Seguridad involucra 45 accesos a la ciudad de Buenos Aires donde se están instalando 90 destacamentos y cuenta con 366 cámaras, de las cuales 75 son de video vigilancia y otras 291 lectoras de patente.



Para complementar el sistema hay dos centros de monitoreo en Puente La Noria y en el partido de Vicente López.



Además, hay otros 61 lectores de patente ubicados en los pórticos distribuidos por la Ciudad.



Este emprendimiento se desarrolla en el marco del Plan Integral de Seguridad AMBA entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y no busca sólo detectar rodados con pedido de secuestro, sino atrapar a los autores de diferentes delitos, como robos o secuestros, o prevenir su consumación.