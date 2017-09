14/09/2017 - 13:34 | Espectáculos / Vicente López Tecnópolis presentará tres espectáculos de Phia Ménard y la Compañía Non Nova de Francia Herramientas: Compartir: Phia Ménard y la Compañía Non Nova regresan a la Argentina para presentar en Tecnópolis entre el jueves 28 de septiembre y el sábado 7 de octubre tres espectáculos que hablan sobre la transformación. Se verán siete funciones de "L'après-midi d'un foehn" -una obra para los más pequeños-, cuatro funciones de "Vortex" -dirigida a los adultos- y dos funciones de "P.P.P.".



Partiendo de elementos naturales como el viento o el hielo, esta compañía invita a reflexionar sobre la influencia de los elementos en nosotros y sobre la propia transformación, al tiempo que transforma a los mismos espectadores.



Phia Ménard, artista de circo, plantea la cuestión del género, del cuerpo, de la transexualidad así como de la libertad y la identidad.



En 1998, crea la compañía Non Nova en la cual escribe, pone en escena y representa diferentes espectáculos que mezclan baile, teatro y circo.



En "P.P.P" (Position Parallèle au Plancher) Phia Ménard pone a prueba su cuerpo jugando con el hielo. El espectáculo es una metáfora con el proceso de cambio de sexo que soporto cuando eligió transformarse en una mujer en 2008.



En "Vortex", creado en 2011, el artista hace malabares con el viento y con "la envida de romper los yugos, de enfrentar las mudas con el fin de tocar la libertad del ser. Luchar contra una moral del miedo y de la estigmatización. Pensar el anormal como otra cosa que el dolor y el sufrimiento."



En el "Après midi d'un foehn", realiza una coreografía aérea haciendo malabares con sacos plásticos multicolores llevando al viento por ventiladores. Con música de Claude Debussy : Prélude à l'après-midi d'un faune, Dialogue du vent et de la mer y Nocturne. "Après midi d'un foehn" ha sido nominado en la categoría "público joven" por los Molières 2017.



Las entradas son gratuitas y ya están a disposición en el CCK (Sarmiento 151) de 12 a 19, hasta agotar la capacidad de la sala. Se pueden retirar hasta dos entradas por persona. Si hubiera entradas remanentes, podrán ser retiradas en Tecnópolis. Volver