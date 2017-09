14/09/2017 - 19:24 | Actualidad / ABSA no modificará este año sus tarifas, aseguró el presidente de la empresa Herramientas: Compartir: Las tarifas del servicio de agua y saneamiento de la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) no sufrirán modificaciones en lo que resta de 2017, por lo cual se mantendrán los cuadros tarifarios surgidos de la audiencia pública de marzo de 2016.

El presidente de ABSA, Refaelle Sardella, aseguró que luego de la Revisión Tarifaria Integral que se realizó el 23 de marzo del año pasado la empresa no tiene previsto ninguna modificación en lo que resta de 2017.



Como ocurre todos los años, la empresa realizará en 2018 el correspondiente análisis de la evolución de los costos operativos, los incrementos salariales y la variación del tipo de cambio que incide en sus importaciones de insumos.



De igual manera, cualquier modificación tarifaria deberá responder a la realización de una nueva audiencia pública que debería convocar eventualmente el Organismo de Control del Agua de la Provincia (Ocaba).



Precisamente, el Ocaba convocó a la primera audiencia pública que se llevó adelante tanto a nivel nacional como de la provincia de Buenos Aires para la actualización tarifaria de servicios públicos como el agua, el gas y la electricidad.



Esa instancia se realizó el 23 de marzo en la ciudad de La Plata para analizar la propuesta de aumento del 140 por ciento en las facturas del servicio de agua y cloacas que presta la empresa ABSA en 79 localidades, para elevar el m3 de 2,39 a 5,74 pesos.



Sardella explicó que la temprana readecuación tarifaria, los excedentes del primer balance positivo que se logró en 2016 y se repetirá en 2017, la reducción de hasta un 35 por ciento en los costos vivos de proveedores y las mejores condiciones de adjudicación de obras le permitió a la empresa sobrellevar el virtual estado de colapso en que se encontraba ABSA. Volver