Bon Jovi actuará este sábado en la cancha de Vélez

El rockero estadounidense Bon Jovi se presentará nuevamente en la Argentina, con un concierto que ofrecerá este sábado 16 de septiembre en el estadio de Vélez Sarsfield, en el que tocará canciones de su último disco "This House is Not for Sale".



Bon Jovi, la banda de rock con 34 años de carrera, 19 álbumes grabados y más de 150 millones de copias vendidas en todo el mundo, está integrada por Jon Bon Jovi, su líder y vocalista; David Bryan en teclados, Tico Torres en batería, Hugh McDonald en bajo y Phil X en guitarra, en reemplazo del otro fundador, Richie Sambora, que dejó el grupo en 2013.



Su último trabajo debutó en la cima de los charts mundiales, dándole a la banda de rock su sexto hit número 1 en Estados Unidos. "This House is Not for Sale" es el mayor lanzamiento de Bon Jovi desde "What About Now" (2013), su tercer álbum multiplatino en debutar en el primer puesto del Top 200.



La banda tienen tres exitosas décadas de carrera con más de 150 millones de discos vendidos mundialmente, un extenso catálogo de himnos y más de 2.800 conciertos en 50 países para más de 35 millones de fans.