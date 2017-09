Vicente López instalará artefactos de LED en todo su alumbrado público

Con la presencia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, anunció una nueva etapa del Plan de Iluminación LED en el municipio, que avanzará a lo largo y ancho del distrito, con el objetivo de llegar cubrir su totalidad en el transcurso del 2018. ver video



Al trabajo ya realizado sobre las avenidas Maipú, Libertador, y Mitre, se sumará la renovación del artefacto completo de 19.783 luminarias de altura, 16.000 bombitas de vereda, y 900 artefactos también de vereda durante el horario nocturno, para así no afectar el tránsito en las horas de mayor intensidad.



La instalación de esta nueva tecnología permitirá una reducción del dióxido de carbono de 65% (equivalente a 5000 autos menos en las calles) y un ahorro mensual en el servicio de mantenimiento del sistema de alumbrado público del 25%.



El jefe comunal sostuvo que el plan contempla “transformar todo el alumbrado público en el marco de los próximos 8 meses a iluminación LED, que es blanca, así que lo primero que va a disfrutar el vecino es mejor y más luz”. Señaló, también, que es una renovación luminaria que “desde el punto de vista ecológico, nos permite disminuir el 66% del consumo y el impacto medioambiental; esto ayuda a que haya menos emisión de carbono, a que la huella que deja el hombre en su desarrollo sea menor, y además nos permite ahorrar dinero”.



“Tener una luz blanca genera una mejor percepción de seguridad; mejora la experiencia del espacio público”, añadió el intendente en referencia a la injerencia que tiene en la vida cotidiana el poder contar con este tipo de iluminación renovable.



Por otra parte, el ministro Bergman celebró la posibilidad de ser parte del anuncio junto a “Jorge, su equipo y los vecinos, parte de una comunidad muy consciente y activa en términos de ambiente y sustentabilidad, no solamente para felicitarlos sino para tomarlo como modelo”. En este sentido, agregó que “Vicente López tiene un plan de gestión basado en los 17 indicadores, que son objetivos del desarrollo sustentable, en el marco del compromiso del milenio en Naciones Unidas, que sólo se puede transformar en la escala de los gobiernos locales”.



“La iluminación –remarcó Bergman– pone en valor el espacio público, que no es de los gobiernos sino de todos nosotros. Es un lugar que tenemos que volver a habitar; si no está iluminado no podemos circular con la seguridad y tranquilidad que queremos, pero, además, poder circular con una energía limpia”.



Además, Jorge Macri subrayo que “sobre todo, es una apuesta a futuro a contagiar a otros gobiernos locales a que se animen a hacer lo mismo. Si todos los municipios tomáramos decisiones similares, la disponibilidad de energía para generar desarrollo sería muy importante”.