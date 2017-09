Andreotti inauguró el Club “Barrios Unidos”

La nueva institución barrial cuenta con una cancha de césped sintético, vestuarios y salones. El Club integra el Complejo de Educación y Deporte “Barrios Unidos”, que incluye una plaza recientemente inaugurada y un Jardín Maternal por finalizar. ver video



Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos, el Municipio recupera y pone en valor las instituciones de la ciudad. Así, en Virreyes Oeste abrió las puertas de su flamante sede el Club “Barrios Unidos”, sita en Arenales entre Guatemala y Payró.



El Intendente Luis Andreotti -quien encabezó el acto de inauguración junto a la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Social y Política Ambiental del Municipio y candidata a concejal por 1País, Alicia Andreotti- expresó: “Hoy inauguramos un club de barrio donde realmente se hace mucho deporte con una cancha sintética, que es la número 15 que llevamos hecha, y en una plaza inaugurada hace un mes y medio, donde además estamos construyendo una Unidad de Desarrollo Infantil (UDI)”.



Y agregó: “Estamos muy contentos, porque son todas obras de inclusión e integración, que es el objetivo. Si no tenemos una sociedad en la que podamos convivir, buscando igualdad de oportunidades y que los chicos crezcan bien, no tendremos una Argentina en paz. La gente puede desarrollarse fundamentalmente a través de la educación, que no depende de nosotros, pero hacemos mucho en educación no formal, porque aspiramos a que con educación y trabajo demos un paso grande hacia un país mejor”.



Andreotti destacó que el financiamiento de esta obra es municipal; por eso, siempre agradecen a los sanfernandinos por su gran esfuerzo. “En un país individualista, San Fernando demuestra ser solidario con el pago de las tasas, y nosotros podemos hacer estas obras fundamentalmente en lugares carenciados, humildes y con mayores necesidades”.



El club barrial cuenta con un playón multideportivo de césped sintético y vestuarios anexos a la cancha de fútbol, que fue totalmente renovada. Forma parte del Complejo “Barrios Unidos” que consistirá en un Jardín Maternal; una plaza con juegos infantiles e integradores, y un sendero aeróbico con máquinas para ejercicio de uso libre.



El Presidente del Club Barrios Unidos, Manuel “Manolo” Escobar, profundamente emocionado, dijo: “Esto es un sueño hecho realidad, un sueño cumplido. Tenemos anotados 104 chicos en la Liga, y 200 del barrio que los tenemos acá todos los días contenidos. Se llama Barrios Unidos porque acá vienen chicos de 5 barrios que no se pueden diferenciar. Ese nombre lo eligieron los chicos por votación, como el escudo. También tenemos fútbol femenino y proyectamos hockey. La verdad, estoy muy agradecido a todos”.



También participó de la inauguración el jugador de Tigre, “Chino” Luna, quien agradeció la invitación y dijo: “Esto tan lindo que se está inaugurando hoy, es fundamental para el crecimiento de los chicos dentro de una sociedad. Felicito a quienes fueron artífices de esto, que es importante que sirva para que los chicos se hagan amigos, y para hacer deporte que es muy sano para ellos. Que vayan a la escuela, estudien y que hagan el deporte que sea como un elemento más para su crecimiento; espero lo disfruten y aprovechen”.

“Obras como este club ayudan a la inclusión social, a la integración y fundamentalmente a convivir. Si hacemos muchas cosas así para los chicos o los abuelos, tendremos una sociedad mejor”, finalizó el Jefe Comunal.

Participaron del acto de inauguración, además, el Diputado Provincial Juan Andreotti; el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, y concejales; funcionarios del Departamento Ejecutivo y consejeros escolares.