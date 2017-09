Vidal puso en marcha el nuevo centro de monitoreo de presos y dijo que pretende que “7 de cada 10 detenidos terminen sus estudios”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que el nuevo Centro Integral de Monitoreo “le dará tranquilidad a los jueces” para controlar a las personas con restricciones por violencia de género o a presos con arrestos domiciliarios, insistió en continuar con “el cambio profundo” en el sistema carcelario y dijo que, para el final de su gestión, aspira a que “siete de cada diez detenidos terminen sus estudios”.

“Lo que no se mejora en las cárceles, se paga después”, afirmó Vidal esta mañana al dejar inaugurado el nuevo Centro Integral de Monitoreo, destinado a controlar los arrestos domiciliarios, los traslados de presos, casos de violencia de género y los movimientos dentro de las unidades penitenciarias.



“Queremos que cuando termine nuestro mandato, 7 de cada 10 detenidos termine sus estudios, porque tenemos que darle la oportunidad a cada preso de estudiar y trabajar, y que haga algo que luego sea de beneficio no sólo para él sino para la sociedad”, resaltó la mandataria bonaerense en un acto en el que estuvo presente el ministro de Justicia provincia, Gustavo Ferrari.



“Desde siempre, nuestro compromiso fue un cambio profundo”, dijo Vidal, tras lo cual sostuvo que “con las cárceles nunca nadie se había metido. En muchos años no se trabajó en contra del delito que había dentro del Estado ni tampoco se realizaron acciones tendientes a la mejora del sistema penitenciario”.



Luego, la gobernadora afirmó que el nuevo centro de monitoreo “es una muestra de que no se puede pensar en seguridad sin pensar en las cárceles”.



“Vamos a seguir trabajando, ahora sabemos que la comida llega a la puerta del penal, porque aumentamos el presupuesto”, señaló y recordó que antes del inicio de su gestión “había 7000 presos durmiendo en el sueldo” y que su decisión es modificar ésta situación y producir un cambio profundo en el sistema carcelario.



“De a poco vamos a ir resolviendo las cuestiones de habitabilidad en las cárceles”, dijo la gobernadora, tras lo cual aclaró que continuará “dando pelea”.



“Seguiremos dando la pelea que nos comprometimos, que no se dio en estos 30 años de democracia para crear un sistema penitenciario mejor de lo que encontramos”, acotó y aseguró que “no se puede pensar en seguridad sin pensar en cárceles, no se puede pensar en seguridad si pensamos que es sólo una tarea de la justicia”.



El nuevo Centro Integral de Monitoreo permitirá efectuar el seguimiento en tiempo real de los 1.560 internos con prisión domiciliaria, con un preciso control del rango y zona de inclusión prefijados, además de las salidas autorizadas por la Justicia a través de un GPS y un chip SIM.



Esta tecnología se utilizará también para los casos de violencia de género a través del sistema de pulseras duales.



En el caso de una persona acusada por violencia y que la Justicia le haya dictado una medida perimetral que le impida acercarse a una mujer que lo denunció, se le instalará un dispositivo que funcionará junto al botón antipánico y cuando el agresor se acerque se emitirá el alerta en el Centro.



Además, las 120 unidades destinadas al traslado de detenidos (micros de gran porte, ambulancias y camionetas) estarán monitoreadas a través de un GPS desde el mismo centro de observación.



Vidal afirmó que “es un sistema que permite darle tranquilidad a los jueces en los casos de violencia de género, porque tantas veces hemos visto que hay quienes violan esas restricciones (perimetrales) y mediante el centro de monitoreo vamos a poder ver en tiempo real si esa persona viola la restricción”.



Finalmente, la gobernadora anunció para el 2018 la instalación de “cámaras on line las 24 horas en todas las unidades penitenciarias”.