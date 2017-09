San Fernando y CEMIC firmaron un convenio para extensión de servicios y prestaciones médicas

Se amplía la oferta de profesionales y especialidades médicas para los vecinos de los barrios Villa del Carmen, San Ginés y Aviación, que podrán acceder a los servicios en los Centros de Salud Bertrés y La Unión.



En las instalaciones del Centro de Salud Bertrés, sito en Azcuénaga 1745, se concretó la firma de un nuevo convenio entre el Municipio de San Fernando y el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), por el que sus alumnos de grado y posgrado realizan residencias en atención primaria de la salud en dicho Centro, ampliando la cantidad de profesionales y especialidades en beneficio de los vecinos de los barrios Villa del Carmen, San Ginés y Aviación.



Al finalizar el evento, el Intendente Luis Andreotti expresó: “Este es un convenio con el CEMIC que venimos haciendo hace 27 años, pero ahora se amplió abarcando a casi 15 mil vecinos, lo que potencia nuestra estrategia en atención primaria. Es una atención fundamentalmente en prevención, pero haciendo mucha inversión en el segundo nivel; el año que viene inauguraremos el Hospital. Muy contentos porque estamos prestando muchísimos servicios, pasando de 150.000 a 750.000 prestaciones de salud anuales. Esto es un trabajo continuo en el que hay que estar preparado todos los días para la atención del vecino”.



Andreotti explicó que el convenio es por la atención del Centro de Salud por parte del CEMIC, un centro de estudios especializado sin fines de lucro, con el que se consensuó el Director. “El CEMIC hace su aporte a la comunidad de San Fernando, y nosotros le damos excelencia a la atención primaria de la salud. Además, hemos ampliado la cantidad de servicios e incorporado equipos tecnológicos adecuados, como ecógrafo portátil, monitor y detector fetal, y otoscopio de pared, entre otros que adquirimos para prestar el servicio a la comunidad”.



“A todo esto hay que incorporarle también la Historia Clínica Digital que tiene el Municipio, que alcanza a 92 mil vecinos. Por eso, esto no es algo aislado, sino un complemento del trabajo que ya venimos haciendo”, finalizó Luis Andreotti.



En tanto, la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Social y Política Ambiental del Municipio y candidata a concejal por 1País, Alicia Andreotti, agregó: “El CEMIC se acopla a nuestro servicio, agregando más profesionales de su Hospital Escuela; los residentes de atención primaria vienen a hacer sus prácticas acá de médico generalista o de familia, que sale al barrio a ver a los pacientes, formándose en prevención y promoción de la salud y con una atención muy cerca del vecino, que es lo que a nosotros nos interesa de los Centros de Salud”.



“Llevamos adelante una política de prevención y promoción de la salud muy importante, pero es difícil tomar profesionales por su escasez. El Director de este Centro, Dr. Guillermo Lamboglia, del CEMIC, hizo las prácticas de residencia con nosotros; estamos muy agradecidos que haya decidido volver al barrio, porque lo conoce y es un médico que está cerca de los vecinos, que es lo que nosotros pretendemos. Y nuestra Directora de Atención Primaria también fue residente del CEMIC”, finalizó Alicia Andreotti.



El Director General del CEMIC, Lic. Hugo Magonza, detalló: “Por este nuevo convenio, continuamos con la atención en el Centro de Salud Bertrés/La Unión, mucho más grande y más moderno, con muy buenas condiciones para trabajar la atención primaria de la salud y las especialidades. CEMIC es una institución sin fines de lucro que hace casi 28 años que trabaja con San Fernando, y entre sus objetivos está la investigación y docencia para mejorar la asistencia médica, con fuerte compromiso con la atención comunitaria. Esta es una parte de nuestro compromiso comunitario, y lo hacemos junto con el Estado municipal y la comunidad”.



“La única manera de hacer salud en serio es trabajar en la prevención de la enfermedad, una tarea de mucho recurso humano calificado, mucha atención a los pacientes y con resultados mucho mejores, porque la gente llega sana más tiempo, cuidada desde su infancia y en mejores condiciones para enfrentar la enfermedad”, destacó.



“El Municipio hace planificación sanitaria en el barrio, cerca de la gente, con profesionales formados en la atención primaria. Con continuidad, los resultados son muy buenos”, culminó el Director del CEMIC.



En cuanto a los vecinos beneficiados, Lidia More, del barrio San Ginés, dijo: “Todo muy lindo, recuerdo lo que era antes, hace muchos años que vivo acá. Ahora tenemos remedios y buena atención. Una maravilla, no hay palabras, millones de gracias”.



Su vecina, Delia Montenegro, agregó: “Estoy muy contenta por el Intendente Andreotti, casi no puedo hablar porque estoy muy emocionada y feliz por todo lo que ha hecho”.



Adriana Guardia, que hace 52 años es vecina del barrio, dijo: “La verdad que estoy muy contenta, es inesperado esto, creí que no iba a llegar a ver tanto en mi barrio. Estoy contenta por todo lo que están logrando con nuestros impuestos. Aparte que yo lo puedo usar, tengo hijas e hijos de edades en que necesitan mucho un lugar así”.



Y Héctor Leiva, vecino de hace casi 60 años, expresó: “Estamos agradecidos con esta salita, antes no se podía y está un lujo para nosotros, los del barrio que se tiene que sentir cómodo porque tenemos a quién decirle nuestras necesidades. Nosotros sabemos que el Municipio está”.



Participaron del evento el Diputado Provincial Juan Andreotti; funcionarios del Departamento Ejecutivo, concejales, consejeros escolares y vecinos; y por el CEMIC, el Director de Docencia Dr. Mario Turín; del Hospital Universitario Saavedra, Dr. José de Ustarán, y la Jefa de Servicio Medicina Familiar, Dra. Andrea Perrot.