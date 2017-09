13/09/2017 - 8:38 | Zonales / Tigre Tigre recordó los 90 años de la creación de la Aeroposta de El Talar Herramientas: Compartir: ver más imágenes Fue en el marco de un cálido homenaje, encarado por el municipio junto a la Comisión de Historia de la localidad. Autoridades municipales, ex pilotos, comandantes y trabajadores de aquella compañía participaron del evento. El Municipio de Tigre junto a la Comisión de Historia de El Talar emprendió un homenaje tras conmemorarse 90 años de la creación de la Aeroposta Argentina, la cual fue presentada este año por Francia para ser patrimonio de la UNESCO. El evento contó con la participación de autoridades municipales, ex pilotos, trabajadores, comandantes, familiares y vecinos se reunieron en el espacio histórico donde funcionó el lugar para repasar su historia y desarrollo.



Al respecto, el secretario de Turismo, Cultura y Deporte, Luis Samyn Ducó, afirmó: "Lo importante es que desde este lugar no solo salían y llegaban las cartas para toda Latinoamérica, sino que también se hacían vuelos a Europa y eso permitía tener un contacto con el viejo continente. Además, ha sido muy arraigado el tema del aeropuerto, sobre todo en el barrio Almirante Brown de El Talar, donde tenemos la Escuela N° 45 que lleva el nombre de 'de Saint-Exupéry' y la plaza 'El Principito'. Es un orgullo para nosotros conservar este lugar tal como estaba hace 90 años"



Antoine de Saint-Exupéry, destacado escritor y aviador francés, fue nombrado en 1929 como director de la Aeroposta Argentina. Con él, se inauguró la línea patagónica, de vital importancia para los pobladores del sur argentino y de esa manera llegaban más rápido cartas, medicamentos, diarios y los primeros pasajeros. Asimismo, en El Talar escribió lo que sería su libro "Vuelo Nocturno" y su experiencia además le sirvió como musa inspiradora para crear lo que sería un éxito mundial literario, "El Principito".



Por su parte, la presidenta del Instituto de Estudios históricos de Tigre, Mabel Trífaro, expresó: "Es una maravilla vivir los 90 años de esta aeroposta porque esto surgió a partir del programa radial 'Historiadores en Red'. Es muy importante para El Talar, como así también para el patrimonio de Tigre". Y añadió: "No hay que olvidarse de la historia de la localidad. Es fundamental saber qué pasó y quiénes participaron como calificados aviadores. Además este lugar trascendental en la historia de la navegación aérea, fue la base de Aerolíneas Argentinas".



En 1924 se iniciaron los contactos para establecer una línea de correo aéreo entre Francia y América del Sur .En 1927 se eligió construir la aeroposta en un campo cercano al naciente pueblo de General Pacheco, tierras que hoy forman parte de la ciudad de El Talar. De esa manera, fue creada el 5 de septiembre de 1927 como filial de la Compagnie Generale Aeropostale que prestó servicios aéreos en las rutas a Asunción del Paraguay, Santiago de Chile y sobre la región Patagónica. Con los años, se fusionaría con otras empresas para dar origen a la actual Aerolíneas Argentinas.



"Tenía 17 años cuando ingresé en la aeroposta y hoy me emociona estar presente en este homenaje. Fueron muy hermosos los años que pasé porque trabajar en la compañía era como estar en familia. Me alegra que Tigre hoy recuerde este lugar que es tan importante para la historia de la localidad y todos los que fuimos parte de ella", señaló Ricardo Mena, ex empleado de la aeroposta, quien recibió una distinción con una placa homenaje por parte del municipio.



La Comisión de Historia de El Talar fue creada el 24 de julio de 2001 con el fin de investigar y difundir la historia de la localidad y el partido de Tigre. A lo largo de los años, la institución ha tomado vuelo y eso se refleja en los numerosos miembros que se interesaron por recopilar dichos materiales. La entidad indaga en archivos, museos y bibliotecas sobre el pasado de esas tierras. Además recopila fotos, relatos, periódicos y escritos que acercan el pasado del barrio.



Estuvieron también presentes durante el homenaje: el subsecretario de Promoción Social, Fernando Mantelli; el delegado de El Talar, Eduardo González; la delegada de Almirante Brown, Adriana Paludi; el director general de Industrias Culturales Juan Vitali; el presidente de la Comisión de Historia de El Talar, Carlos Agnes; la directora coordinadora de la Comisión de Historia de la localidad, Victoria Etchart; entre otros.