La referente en Políticas de Género y Sociales del frente 1País celebró que el proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado, obtenga dictamen favorable para ser tratado, y remarcó: "Sin Paridad, nunca vamos a tener una democracia completa, justa e inclusiva".

El dictamen habilita la votación en la una Cámara de Diputados de la Nación, donde se debatirá el proyecto de Ley de Paridad, que establece un 50% y 50% de mujeres y hombres en la legislatura nacional.



La iniciativa ya fue aprobada por los senadores en octubre del año pasado y la reclaman legisladores de casi todos los espacios políticos. Sergio Massa fue el único candidato que planteó en 2015 la paridad como eje de su plataforma política.



Hoy se generó un fuerte consenso entre las distintas fuerzas para avanzar en un dictamen de comisión a favor de la propuesta, que se discutirá en la cámara baja.



En tal sentido, Malena Galmarini expresó: “Era hora de que la Ley de Paridad se debata en Diputados. Sergio Massa viene poniendo el tema sobre la mesa hace mucho tiempo. La verdadera calidad democrática solo se puede lograr si asumimos que la participación política de mujeres y varones debe ser paritaria. Nuestro país no puede seguir avanzando si las mujeres no tenemos el lugar que nos corresponde. Si no, las decisiones las van a seguir tomando los hombres por nosotras. Somos las más pobres entre las pobres y las que más sufrimos la desigualdad. Sin Paridad, nunca vamos a tener una democracia completa, justa e inclusiva.”.



La dirigente también se manifestó respecto a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, después de que la Junta Electoral provincial dictaminará, a través de la Resolución Técnica 114/17, que la Paridad no será obligatoria en las elecciones definitivas. “Quieren frenar la Ley que logramos aprobar por unanimidad en la Legislatura Bonaerense, luego de un debate profundo y de un movimiento político que contó con el apoyo de muchas fuerzas políticas. Es una decisión que no solo atenta contra la representación igualitaria, sino contra la realidad de las mujeres en la Argentina. Apelamos a que sea revisad y se deje sin efecto, porque es la manera de comenzar a garantizar que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos y ser libres“, indicó.