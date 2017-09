Apple presentó su iPhone X, un smartphone casi sin marcos y sin botón de inicio

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, presentó hoy en la ciudad estadounidense de Cupertino el iPhone X -la nueva versión del smartphone-, que con sus bordes mínimos y sin el tradicional botón de inicio le da un gran espacio a la pantalla.



Durante el evento, que sirvió también para inaugurar oficialmente el Apple Park -la nueva sede de la compañía, un edificio circular de más de 250.000 metros cuadrados, con paredes de vidrio-, Cook presentó además otros dos teléfonos (los iPhone 8 y 8 Plus), la nueva gama de relojes inteligente Apple Watch Series 3 y el receptor televisivo Apple TV, que contará con resolución 4K y tecnología HDR.



Tal como se supo a partir de filtraciones durante los últimos días, en el iPhone X la pantalla ocupa casi toda la superficie frontal del móvil, ya que no tiene el tradicional botón de inicio -por primera vez desde que el primer iPhone salió, en 2007-, una decisión que sigue a la que han tomado competidores como LG, Samsung y Xioami, entre otros.



Además, elimina los bordes que enmarcaban la superficie táctil y le da así más espacio a la pantalla OLED de 5,8 pulgadas, que tiene tecnología Super Retina y una resolución equivalente a 2436 por 1125 píxeles.



El iPhone X -cuyo nombre hace alusión al décimo aniversario del lanzamiento del primer iPhone- tiene entre sus grandes novedades el sistema de reconocimiento facial “Face ID”, que sirve para desbloquear el teléfono con el rostro en lugar de con la huella digital.



Según afirmaron en la presentación, esta tecnología funciona inclusive en condiciones de baja luminosidad porque usa una cámara infrarroja que se combina con sensores de profundidad. Así, genera modelos 3D de la cara del usuario del teléfono.

Este desarrollo permite además crear emojis a partir de los gestos personales, que son captados por la cámara, mediante un programa llamado Animoji.



Resistente al agua y al polvo, el nuevo smartphone insigna de Apple tiene un delgado marco metálico y la parte posterior de vidrio.



La cámara trasera tiene un sistema de doble lente de 12 megapíxeles, con estabilizador de imagen y promocionadas mejoras en las capturas cuando hay baja luminosidad.



En su interior trae un procesador A11 de seis núcleos y viene con un sistema de carga inalámbrica Qi. Desde la empresa fundada por Steve Jobs aseguran que la batería puede durar hasta dos horas más que la del iPhone 7, además de cargar más rápido.



Con un precio de 999 dólares para ĺa versión de 64 GB de almacenamiento (y de 1.149 dólares para la de 256 GB), el equipo estará disponible en Estados Unidos desde el próximo 3 de noviembre y se podrá encargar desde el 27 de octubre.



Junto con el iPhone X Apple lanzó los iPhone 8 y 8 Plus, con pantallas de 4,7 y 5,5 pulgadas respectivamente, con diseños similares al del iPhone 7 (vienen con el botón de inicio), pero con la parte trasera de vidrio.



Asimismo, la empresa lanzó su nueva gama de reloj inteligente Apple Watch Series 3, que tiene como principal novedad una conectividad telefónica propia -no dependen de un iPhone- que les permitirá hacer y recibir llamadas sólo con el reloj.



También posibilitará escuchar música vía streaming, desde la plataforma de la empresa, directamente desde el reloj, y tendrá funcionalidades apuntadas a la vida saludable y el ejercicio.



En tanto, el nuevo Apple TV contará con resolución 4K y tecnología HDR.



Los nuevos equipos fueron presentados desde el auditorio Steve Job, en el Apple Park, un edificio que es considerado en sí mismo el último producto del fundador de la empresas, fallecido en 2011.



El teatro, que hasta hoy no había abierto para el público, cuenta con un amplio lobby de cristal, con dos grandes escaleras de piedra blanca que conducen al auditorio, donde la decoración es similar a la de las tiendas de Apple, con suelos de arce duro y asientos de cuero marrón, según describió la agencia Reuters.