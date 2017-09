Stolbizer le envió una carta a Macri cuestionando la falta de inversión en infraestructura hídrica

La candidata a senadora Margarita Stolbizer (1País) le envió una carta al presidente Mauricio Macri en lal que le cuestionó que el fideicomiso de Infraestructura Hídrica está en un depósito a plazo fijo indisponible, y pidió que se liberen esos fondos para ejecutar obras para evitar inundaciones, al tiempo que propuso crear una red hidrométrica.



“Me dirijo a usted a fin de alertarlo sobre la crítica situación que hoy afecta a miles de bonaerenses afectados por inundaciones desatadas en los últimos días, y que agravan también las que ya vienen afectando nuestras tierras desde hace mucho más tiempo”, comienza la carta de Stolbizer, quien le pide al Presidente que tome “decisiones que requieren de urgencia para la asignación de recursos financieros específicos a fin de afrontar y paliar las consecuencias de los daños que se están registrando”.



Stolbizer se refirió a la “situación desesperante en toda la cuenca del Río Salado”, y menciona que según, “un informe de Carbap, en la provincia de Buenos Aires tenemos el 14% del total de la superficie inundada o anegada”.



“Sé que la falta de inversión en infraestructura hídrica ha sido la constante de muchos años de desinterés y desidia, y no puede resolverse de la noche a la mañana”, sostuvo la diputada, y planteó que en el Presupuesto 2018 debe incluir de forma “absolutamente imprescindible” un “ambicioso plan que atienda” la problemática hídrica.



La diputada hizo especial hincapié en “el estado actual de inversiones del referido Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, creado por Decreto 1391/2001 y destinado a financiar 'proyectos de infraestructura de obras hídricas de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas”, entre otros ítems.



Stolbizer alertó que dicho fideicomiso “mantiene un depósito a plazo fijo indisponible por una suma superior a los $ 3.000 millones, entre pesos y dólares”, algo por lo que consultó a la “jefatura de Gabinete de ministros” y cuya respuesta ha sido “insatisfactoria”.



Además indicó que “los efectores climáticos no se pueden evitar, pero sí es factible prevenirlos para mitigar los daños que producen e incluso planificar mecanismos de evacuación oportuna de las poblaciones”, por lo que consideró necesario “crear una red hidrométrica que permita construir un Banco Hidrólogico de Datos”.



Stolbizer planteó asimismo que “la infraestructura vial se encuentra colapsada por los mismos factores que han inundado la provincia, dejando zonas aisladas que también han provocado el abandono de poblaciones que se convirtieron en involuntarios migrantes. Las pérdidas en granos, animales, recursos y capacidad productiva son enormes. Se necesita atención y asignación de recursos para afrontar y disminuir los daños”.



Y pidió “considerar la grave situación que atraviesan distritos del Conurbano, o la ciudad de La Plata, que han sufrido recurrentemente el problema de inundaciones y la falta de obras de infraestructura necesaria durante décadas”, que “afecta de manera particular a los sectores sociales más frágiles hacia quienes debería destinarse una atención prioritaria por su condición de vulnerabilidad e indefensión”.