12/09/2017 - 20:44 | Política / Vicente López Jorge Macri acusó al intendente de Moreno de “falta total de responsabilidad” y “mala administración” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El vicepresidente del PRO bonaerense e intendente de Vicente López, Jorge Macri, cruzó a su par de Moreno, Walter Festa, quien pidió auxilio financiero al gobierno provincial para pagar los salarios, y lo acusó de “falta total de responsabilidad” en la gestión y “mala administración que lamentablemente no sorprende”. En referencia a los reclamos del dirigente de La Cámpora -que debió abonar los salarios en cuotas y se sumó hoy a un piquete de empleados municipales-, Macri dijo que “desde que Festa asumió, no sólo no hizo nada para regularizar la situación fiscal del municipio sino que además siguió profundizando el déficit, sumando más de 450 personas a la planta del personal”.



“La situación que atraviesa el municipio de Moreno es el resultado de una mala administración que, lamentablemente, no nos sorprende”, señaló el primo del Presidente a través de un comunicado, y recordó que los 135 distritos bonaerenses “recibieron y reciben fondos provinciales para invertir en obras, no para el pago de sueldos ni gasto corriente”.



“Festa se queja de la falta de apoyo pero su municipio recibió un anticipo de coparticipación de 18 millones de pesos en 2016, y 86 millones en ATN entre 2016 y 2017”, agregó.



El intendente de Vicente López consideró que Festa “representa al mismo sistema que gobernó la provincia durante años, con un reparto discrecional de fondos a los municipios amigos con una falta total de responsabilidad de lo que representa administrar recursos públicos que son de los vecinos”.

