12/09/2017 - 20:11 | Información General / Una encuesta afirma que el 80% de los habitantes del área metropolitana no cree en la justicia Herramientas: Compartir: Una encuesta realizada entre habitantes del Área Metropolitana arrojó hoy que casi el 80% de los consultados no cree en la justicia y considera que los principales problemas del sector son la corrupción y la intromisión del poder político. Se trata de un estudio realizado por la encuestadora #opinaargentina para el Diario Popular de forma telefónica entre 1000 casos de ciudadanos del Área Metropolitana.



De acuerdo a la encuesta, el 40% de los consultados posee una imagen “muy negativa” de la justicia, en tanto que el 38% considera que es “algo negativa”.



El 14% de los encuestados dijo tener una imagen “algo positiva” y el 5% “muy positiva”.



El relevamiento también afirmó que el 32% de los encuestados manifestó que el principal problema de la justicia argentina es la corrupción, seguido por la intromisión del poder político (25%) y la impunidad (15%).



En tanto, ante la consulta sobre qué gobierno presionó más a los jueces y fiscales, el 31% dijo el kirchnerismo, el 24% el menemismo, el 22% el macrismo y el 12% “todos por igual”.



El 84% de los encuestados cree que no se “combate de manera eficaz los robos”, en tanto que el 50% cree que sería positiva la creación de una policía judicial.



El estudio, a la vez, midió la imagen de algunos fiscales federales y reveló que Guillermo Marijuan es quien tiene mayor imagen positiva (52%), seguido por José María Campagnoli (43%), Germán Moldes (41%), Carlos Stornelli (38%), Federico Delgado (33%) y la procuradora general Alejandra Gils Carbó (24%). Volver