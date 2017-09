12/09/2017 - 18:06 | Información General / Internaron en grave estado tras caída de la cama a pequeño nieto del mediático exboxeador “La Mole” Moli Herramientas: Compartir: Un bebé de once meses, nieto del mediático exboxeador Fabio “la Mole” Moli, resultó herido de gravedad al sufrir un accidente doméstico, cuando cayó de una cama en su casa de la ciudad de Córdoba.

El pequeño, que sufrió una fractura de cráneo, fue llevado al Hospital de Niños donde permanecía internado en terapia intensiva, en situación “estable”, informaron los médicos.

Fuentes del hospital indicaron a la radio Cadena 3 que el bebé se encuentra “estable hemodinámicamente, en terapia intensiva, con una fractura a nivel occipital”.



La abuela del niño, Rosa Palacios, indicó al mismo medio que la madre del bebé no se había percatado en un primer momento del accidente doméstico que sufrió.



“Ella no se dio cuenta que se había golpeado fuerte en la cabeza. Lo calma con el pecho, lo sienta y él la empezó a mirar fijo y empezó a desvanecerse. Entonces, lo llevó al hospital de Villa del Rosario y luego, lo derivaron al Hospital de Niños”, explicó.



Moli de 48 años, fue campeón pesado argentino, sudamericano, latino OMB y mundo hispano CMB, durante su extensa carrera boxística en la categoría pesados, mientras que incrementó su fama mediática al participar de ediciones de los programas Bailando por un Sueño y Cantando por un Sueño, en el que se consagró triunfador en las ediciones 2010 y 2012, respectivamente. Volver