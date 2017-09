12/09/2017 - 15:18 | Economia / La CAME busca el apoyo de las provincias para renovar su promoción de 12 cuotas en ciudades de frontera Herramientas: Compartir: El secretario general de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), José Bereciartúa, exhortó hoy las provincias a renovar el plan de compras en 12 cuotas sin interés que lanzó en julio para 77 ciudades de frontera.

"Es la oportunidad para defender el empleo comercial en 77 ciudades de frontera", aseguró Bereciartúa sobre la financiación, que describió como "superior al Ahora 12".



El beneficio se aplica con todas las tarjetas de crédito y rige desde el 7 de julio al 8 de octubre inclusive para todos los comercios que ya se encuentran habilitados a operar en 12 cuotas y cuyos códigos postales registrados ante las emisoras se encuentren en el documento.



En tanto, del 9 de octubre al 6 de enero de 2018, se aplicará solo en las localidades de provincias que hayan eliminado el régimen de retención de Ingresos Brutos a las operaciones realizadas con tarjetas de crédito y débito.



"Es una promoción que permite mucho ingreso de dinero en las ciudades de frontera y una forma de combatir las asimetrías", afirmó el empresario en diálogo con Télam Radio.



Bereciartúa agregó que "hay un corte al llegar al 8 de octubre y la promoción continuará en las provincias que acompañen con difusión el esfuerzo de la CAME y la Cámara de Tarjetas de crédito”.



El beneficio que busca alentar el consumo en determinadas regiones del país frente a la competencia de los países limítrofes.