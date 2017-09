11/09/2017 - 21:17 | Policiales / Detuvieron al ex novio de la joven asesinada en un templo umbanda Herramientas: Compartir: El ex novio de Mayra Sánchez, la joven que fue encontrada el sábado asesinada a golpes y de una puñalada en el cuello dentro de un templo umbanda de la localidad bonaerense de Billinghurst, fue detenido durante un allanamiento en una casa del partido de Tigre y se negó a declarar al ser indagado por la Justicia, informaron fuentes policiales y judiciales. Se trata de Pablo Damián Romero (32), quien fue aprehendido en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Beauchef y Sarratea, en el barrio Las Tunas, en el mencionado partido del norte del conurbano.



Los voceros de la fuerza informaron que fueron sus propios familiares quienes dieron aviso a la Policía acerca de la ubicación de Romero, quien había sido visto por última vez el viernes, cuando pasó a buscar a su ex novia por su casa.



Romero fue trasladado al Destacamento Las Tunas y quedó a disposición del fiscal Flavio Cardigonde, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial San Martín, quien lo indagó esta tarde por el delito de "homicidio agravado por alevosía y femicidio".



Fuentes judiciales informaron a Télam que el hombre se negó a declarar y que continuará detenido, mientras que en el marco de la misma causa un pai umbanda y dueño de la casa donde encontraron a Mayra (19), identificado como Miguel Ángel Núñez (56), se declaró inocente pero también seguirá preso.



Según declaró en su indagatoria, desde hacía varios años que era amigo de Romero, quien comenzó a ser umbanda en su templo hasta que cayó detenido por "robo".



Las fuentes agregaron que el ex novio de Mayra purgó una pena de cinco años y el pai aseguró que cuando regresó a continuar practicando la religión ya "no era el de antes".



Núñez afirmó que "Pablo estaba obsesionado con la chica porque ella no quería una reconciliación" y hasta le pidió "un trabajo de muerte", pero éste se negó a hacerlo.



De acuerdo a su testimonio, el viernes último la ex pareja de la víctima le pidió que le prestara la casa suya a cambio de 200 pesos para mantener relaciones sexuales con ella.



El pai contó que alrededor de las 19.30 se retiró del templo con su hermano discapacitado y cuando dos horas después regresó al lugar pensó que la chica se había retirado antes y no notó nada "extraño".



Las fuentes agregaron que la data de muerte fue entre las 20 y las 21 del viernes 8 de septiembre, por lo que los investigadores deberán corroborar mediante algunos testigos que según Núñez lo vieron a él fuera de su vivienda en ese lapso si él estuvo ahí o no.



La víctima, madre una beba de dos años y medio y de un bebé de un año, fue hallada el sábado con un cuchillo clavado en el lado izquierdo de su cuello en el fondo de una casa en donde se practicaban rituales umbandas, ubicado en la calle Pringles al 3900, en el citado distrito bonaerense del partido de San Martín.



En principio, el médico legista del caso estableció que la joven sufrió muchos golpes en el rostro que le provocaron una fractura de nariz y que, posiblemente, se haya desvanecido a raíz del ataque.



Según este forense, mientras estaba desmayada fue atacada con el cuchillo ya que no tenía lesiones de defensa de arma blanca, dijeron las fuentes, aunque aún se aguardaba la autopsia para determinar en forma fehaciente las causas de la muerte. Volver