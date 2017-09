Con shows de Kapanga y Valeria Lynch, Boulogne festejó su 53 aniversario

Los vecinos disfrutaron de las propuestas de AcercArte, el programa cultural del gobierno bonaerense, que incluyeron teatro, danza, cine y talleres.

Pese al mal tiempo del fin de semana, familias enteras disfrutaron del 53ª aniversario de la ciudad de Boulogne. En el marco de AcercArte -el programa provincial que recorre los distritos bonaerenses- y con el apoyo del Municipio, hubo variadas propuestas culturales como teatro, charlas, cine, talleres, danzas, stand up y shows de Kapanga y Valeria Lynch.



“Es una alegría que el programa cultural AcercArte haya elegido esta fecha tan especial para llegar al Municipio. Se ve a las familias unidas, bailando y festejando el aniversario de Boulogne, una ciudad de origen ferroviario, que con 90 mil habitantes sigue creciendo y hoy es modelo”, expresó el intendente Gustavo Posse.



Los festejos, que comenzaron el sábado a partir a las 15, contaron con Cine 360 y Cine Móvil - un domo equipado con la última tecnología- que permitió disfrutar en familia de cortos audiovisuales como “Viaje salvaje a la Tierra”, “La vida secreta de tus mascotas”, “Pink Floyd - The Wall”, y “Universo Cerati”, entre otras.



Las actividades para los niños incluyeron un taller de pintura de Milo Lockett, y un espectáculo musical de la cantante infantil Adriana. Mientras que los adultos se rieron a carcajadas con el stand up del reconocido actor y humorista, Juan Acosta, que incluyó chistes, ironías y la comedia de la vida cotidiana con humor.



Otra de las propuestas destacadas fuer la charla ¿Qué leen los actores?, de la mano de Gonzalo Heredia. Además, el teatro también fue protagonista de la fiesta, con la presentación de la obra “El Amor sos Vos”, que entregó lo mejor del multifacético Mike Amigorena.





“Estamos orgullosos de trabajar en conjunto con el equipo del Municipio de San Isidro para celebrar el aniversario de Boulogne. Con este fin de semana, AcercArte llegó a 80 municipios, pero vamos a seguir llevando esta cultura de primer nivel nacional hasta completar los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires”, sumó el ministro de Gestión Cultural, Alejandro Gómez.



“Son dos días de mucha música y fiesta, para celebrar a lo grande el cumpleaños de Boulogne. Después de dos años nos tocó AcercArte y justo en este día, por eso unificamos el festejo”, añadió Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.



Apenas pasadas las 20 del sábado, llegó el momento más esperado de la jornada, cuando subieron al escenario los integrantes de Kapanga; Martín “Mono” Fabio (voz), Javier “Memo” Manera (bajo y coros), Miguel “Maikel” De Luna Campos (guitarras y coros), Claudio Maffia (batería y coros) y Mariano Arjones (teclados),que con sus grandes éxitos como “Motormúsica”, “Mis Amigos”, “Rock”, “El Universal”, “El Mono Relojero” y “Me mata”, hicieron cantar y saltar a todos los presentes.



Debido a las condiciones climáticas, con lluvias y por momentos fuertes ráfagas de vientos, la jornada del domingo únicamente tuvo el recital de Valeria Lynch, que con su potente voz deslumbró a los asistentes. “Señor Amante”, “Como una Loba”, “Que Ganas de No Verte Nunca Más” y “Me Das Cada Día Más”, fueron algunas de las canciones que interpretó.