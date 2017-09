11/09/2017 - 19:48 | Zonales / San Fernando San Fernando honra y apoya a los ex Combatientes de Malvinas Herramientas: Compartir: ver más imágenes Dentro de un convenio marco general a celebrarse, el Municipio ofrecerá a los Veteranos de Guerra sanfernandinos y a sus familias atenderse en el sistema de Salud municipal, además de trabajar en conjunto en áreas tales como Cultura.

Dentro de la política municipal de asistencia a instituciones intermedias, clubes y sociedades de fomento del distrito, que cumplen una importante función social, el Centro de Ex Combatientes de Malvinas brinda y recibe gran apoyo y trabaja codo a codo con la Comuna en talleres y charlas informativas.



La Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Social y Política Ambiental del Municipio, y candidata a concejal por 1País, Alicia Andreotti, visitó la sede sanfernandina del Centro, sita en Av. Avellaneda y Mendoza, y expresó: “Tenemos una relación institucional muy familiar, de amigos; para nosotros siempre es un orgullo estar cerca de ellos, que son parte de la historia de nuestro San Fernando”.



La Secretaria Andreotti destacó que con la intervención de la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio, se hará un mural diseñado por los ex Combatientes, además de pintura general de toda la sede, para ponerla en condiciones.



Asimismo, destacó: “Oportunamente, conversamos sobre la posibilidad de celebrar un convenio marco para que los Veteranos de Guerra y sus familiares puedan ser atendidos en nuestro sistema de salud. Hoy contamos con inversión en el segundo nivel de atención con el Oftalmológico, la Unidad de Diagnóstico Precoz, el Odontológico y próximamente el Hospital, donde podrán hacerse chequeos generales y controles. Así, ya estamos en condiciones de ofrecerles un convenio marco general, porque trabajamos en conjunto en muchas áreas; nosotros haremos los anexos de Salud y después ellos los que quieran llevar adelante con otras áreas del Municipio”.



En tanto, el presidente Centro ex Combatientes de Malvinas, Juan Cimino, destacó: “Estamos orgullosos de recibir al Municipio en nuestra casa, que está siempre presente y atento a nuestros pedidos. Al no tener un Estado nacional presente, el Municipio está al lado nuestro acompañando nuestros sueños; cada cosa que se hace es una caricia a nuestras almas. Como Avellaneda es una de las mejores avenidas de la zona Norte, está muy bueno poder ejecutar un mural en esa pared, que será importante y estará a la vista de todo el centro de Virreyes”.



"Los sanfernandinos estamos siempre orgullosos de nuestros ex Combatientes, siempre presentes en toda actividad del Municipio, por lo que ellos representan: lucha, coraje, esfuerzo, valentía y dedicación. Pero lo más importante de tenerlos con nosotros es que nos recuerdan todos los días que las Malvinas son argentinas", finalizó emocionada Alicia Andreotti, quien fue acompañada en la ocasión por el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso.