11/09/2017 - 18:49 | Zonales / San Fernando La Escuela N° 8 de San Fernando festejó su 130 aniversario Herramientas: Compartir: ver más imágenes En una jornada muy emotiva por el festejo de los 130 años de la creación de la Escuela N° 8, autoridades municipales, docentes, alumnos, familias y ex miembros de la institución, participaron de la celebración. Durante el evento se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa al aniversario y a la gestión del Intendente Luis Andreotti. En tanto, el HCD hizo entrega de un recuerdo similar. ver video

La Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Andreotti compartió junto a esa comunidad educativa la fiesta de cumpleaños del colegio ubicado en Junín y Lavalle. Asimismo, la Comuna se encuentra colaborando en la refacción y puesta en valor del edificio, a través del Programa de ‘Ayuda a Escuelas Provinciales'.



Al respecto, la Secretaria Alicia Andreotti expresó: “Es una gran alegría poder estar en el encuentro del sistema y la comunidad educativa de la Escuela Nª 8. Han venido papás, ex alumnos, ex docentes. Realmente fue un cumpleaños muy cálido con vecinos dispuestos a participar en su escuela. Una gran emoción, porque escuchamos a ex alumnos y al mismo el director que fue ex alumno de la escuela y las conductas que vimos hoy es el ejemplo que debemos darle a nuestros hijos”.



Por su parte, Santiago Aparicio, Presidente del Honorable Concejo Deliberante, que también estuvo presente, sostuvo: “Como funcionarios públicos, concejales y pueblo de San Fernando estamos compartiendo este día tan especial para la comunidad educativa, pero fundamentalmente para la Escuela Nº 8, una institución muy importante de nuestro Municipio. Vinieron muchos ex alumnos y directivos que compartieron y charlaron sobre todo lo que vivido durante todos estos años. La educación tiene que ser la generadora de la igualdad de oportunidades. Esta escuela fue una de las que más alumnos formó en el casco de San Fernando”.



Luego del emotivo momento donde todos los presentes cantaron el Feliz Cumpleaños, Pablo Macera, actual Director de la Escuela Nº 8, y ex alumno y docente del colegio, manifestó: “Tiene mucha carga emotiva para mí porque fui alumno, docente y ahora soy el director. Cada rinconcito de esta escuela la tengo grabada porque es parte de todo San Fernando, pero hoy me la voy a hacer propia. El Municipio se comportó de una manera increíble. Nos da un entusiasmo de que donde uno está bien, las cosas funcionan bien. Ver la cara a nuevo y todo en condiciones da ganas de seguir trabajando. Obviamente agradecerle a la señora de Andreotti que se ha comportado maravillosamente con nosotros”.



Entre las personas que participaron del evento, además de los actuales miembros del colegio, hubo ex alumnos, ex directivos y ex docentes. Norma Macari, quien durante 20 años fue maestra en la Escuela N° 8. “Hermoso haber podido compartir con mis alumnos, haber encontrado a tanta gente linda, y comprobar que lo que se hizo sigue vigente. Estoy muy feliz. Es fantástico que se arregle la escuela porque eso es lo que debe hacerse en una comunidad, pero a su vez toda la comunidad educativa tiene que colaborar, no solo el Municipio; la gente, los padres, todos. Después de 20 años que no venía, lo encontré muy lindo, espero que siga así”.



A su vez, María Fernanda, ex alumna, dijo: “Egresé en el 88 de acá de la escuela. Tengo muchos recuerdos de mis compañeros y estoy casada con un ex alumno. Me encontré con mis maestras, directora, un orgullo muy grande poder estar acá. Estoy muy contenta con nuestro señor Intendente, la verdad está haciendo muchas obras. Veo a la escuela preciosa, la verdad estoy muy contenta”.



Por último, la Secretaria Andreotti sostuvo: “Además de educar y de que los chicos aprendan, es importante todo el sistema de valores y el ejemplo que dan los docentes con su trabajo y esfuerzo. Se trata de ser buenas personas y hoy vi eso en la Escuela Nº 8. Me voy muy contenta, con el espíritu y el alma con mucha alegría”.



Estuvieron presentes además el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso; y concejales y consejeros escolares de San Fernando.



www.elcomercioonline.com.ar Volver